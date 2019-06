Trinktipps bei Hitze : Was wirklich den Durst löscht

Düsseldorf An heißen Sommertagen lautet die Devise: Trinken, trinken, trinken. Aber was stillt wirklich den Durst? Und wie viel Flüssigkeit sollte es überhaupt sein? Wir haben die Fakten.

Wenn die Sonne vom Himmel knallt, muss sich der Körper besonders ins Zeug legen: Nicht nur verliert er viele Mineralstoffe beim Schwitzen, er muss auch viel Arbeit leisten, um die ständigen Temperaturwechsel zu verkraften. Denn drinnen und draußen, Klimaanlage und Sommerhitze, wechseln sich an solchen Tagen ständig ab. Das ist vor allem für Kinder, Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen anstrengend. Die beste Hilfe in dieser Situation ist viel zu trinken. Flüssigkeit hilft dem Körper abzukühlen und bei sämtlichen Regulationsprozessen. Aber wie trinkt man an heißen Tagen richtig — und vor allem was?