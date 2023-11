Steigende Infektionszahlen Telefonischer Krankschreibung soll bald wieder starten

Angesichts steigender Infektionszahlen hat der Hausärzteverband eine schnellere Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung gefordert. Ein im Sommer vom Bundestag beschlossenes Gesetz von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht vor, dass Krankschreibungen per Telefon dauerhaft möglich werden sollen. Allerdings würde es noch einige Zeit dauern, bis das rechtlich wieder möglich sei, sagte Lauterbach Anfang der Woche in der ARD: "Wir arbeiten so schnell wie wir können. Die Prozesse sind einfach langsam in Deutschland."