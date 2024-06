Aktuelle Studie Warum Alkoholkonsum im Flugzeug schlecht ist fürs Herz

Zwar hatten die Teilnehmer während der Studie in Rückenlage geschlafen, was in einem Flugzeug außer in der ersten Klasse unmöglich ist. Dennoch fällt das Fazit der Forscher eindeutig aus: „Zusammengenommen weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass die Kombination von Alkoholkonsum und Schlafen unter hypobaren Bedingungen selbst bei jungen und gesunden Personen eine erhebliche Belastung für das Herz-Kreislauf-System darstellt und bei Patienten mit Herz- oder Lungenerkrankungen zu einer Verschlimmerung der Symptome führen kann“, schreiben die Autoren. Sie raten vor allem Menschen mit Atemwegsproblemen zum Verzicht auf Alkohol bei Langstreckenflügen und schlagen vor, künftig in Erwägung zu ziehen, „den Zugang zu alkoholischen Getränken an Bord von Flugzeugen einzuschränken“.