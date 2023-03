Hintergrund Sommerzeit – die wichtigsten Tipps zur Zeitumstellung

Von 1981 bis 1995begann in Deutschland die Sommerzeit am letzten Sonntag im März um 2 Uhr MEZ und endete am letzten Sonntag im September um 3 Uhr MESZ.

Durch die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Sommerzeitregelungen in der EU wurde die Sommerzeit 1996 in Deutschland um einen Monat verlängert und gilt gemäß Richtlinie 2000/84/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates seitdem vom letzten Sonntag im März um 2 Uhr MEZ bis zum letzten Sonntag im Oktober um 3 Uhr MESZ.