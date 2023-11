Volkskrankheit Sodbrennen Reflux – Ursachen, Selbsthilfe und wann ärztliche Hilfe nötig ist

Erstes Mittel der Wahl sind sogenannte Magensäureblocker (Protonenpumpenhemmer). Hier gibt es zahlreiche etablierte und bewährte Mittel. „Der Patient kann sie in der Regel über mehrere Wochen einnehmen, ohne Probleme zu bekommen“, sagt Staade. Nur bei sehr langfristiger Einnahme könnten auch Nebenwirkungen auftreten. Dazu gehören etwa Durchfälle, Übelkeit oder Erbrechen. „Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass eine langfristige Einnahme zu einer verminderten Knochendichte führen könnte oder auch Darminfekte begünstigt, da sich in einem säurearmen Milieu Bakterien besser vermehren können“, so die Fachärztin. Erst wenn die Probleme anhaltend und massiv sind und sich nicht mit den üblichen Magenblockern behandeln lassen, führen Ärzte eine weiterführende Diagnostik durch: Dazu gehören die Spiegelung von Magen und Speiseröhre sowie die Säure- und Druckmessung in der Speiseröhre. Falls nötig, muss operiert werden: Bei einer der häufigsten OP-Methoden bei dieser Erkrankung wird eine Manschette um den erweiterten Speiseröhrenschließmuskel gelegt und zusätzlich das Durchtrittsloch im Zwerchfell verengt, nachdem der Magen zurück in den Bauchraum verlagert wurde. Es gibt klare Leitlinien für die Diagnose und Therapie der Refluxkrankheit. Gerade in diesem Jahr wurden sie erneuert. „Vor allem wichtig ist hier die interdisziplinäre Zusammenarbeit vieler medizinischer Fachbereiche“, betont Katja Staade. HNO-Experten, Kardiologen, Internisten, Gastroenterologen – sie alle sollten an Diagnose und Therapie der Refluxkrankheit beteiligt sein.