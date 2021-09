1. Sodbrennen ist ein häufiges Volksleiden

Jeder fünfte Mensch in Deutschland leidet regelmäßig unter Sodbrennen oder hat schon einmal unter Sodbrennen gelitten. Sodbrennen ist ein häufiges Volksleiden, dass langfristig zu Schäden an der Speiseröhre führen kann. Es macht sich durch Symptome wie Schmerzen hinter dem Brustbein, Brennen in Hals und Rachen und saures Aufstoßen bemerkbar. Auch Magenschmerzen, Völlegefühl, Heiserkeit, Husten und Übelkeit können auftreten.