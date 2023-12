Das hilft am Tag danach So geht es dieses Jahr auch ohne Silvesterkater

Der Mangel an Wasser und Mineralstoffen ist Hauptverursacher der Kopfschmerzen und des Nachdurstes am Morgen danach. Besonders heftig wirken auch kohlensäurehaltige oder warme, zuckerreiche Getränke wie Punsch und Liköre, bei denen der Alkohol besonders schnell in der Blutbahn zirkuliert. Sauerstoffmangel in überfüllten Räumen kann einen heftigen Kater noch fördern.