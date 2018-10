Senioren in NRW: Was Menschen über 65 mit ihrer Zeit anfangen

Was Senioren in NRW mit ihrer Zeit anfangen

Düsseldorf/Wiesbaden Die Deutschen werden immer älter, auch in NRW - aber was machen Menschen über 65 eigentlich mit ihrer Zeit? Zahlen des Landesamtes für Statistik geben darüber Aufschluss.

Der Blick in die Zukunft zeigt, dass die Bevölkerung künftig noch wesentlich stärker als heute von älteren Menschen geprägt sein wird. Demnach wird der Anteil der Generation 65 plus im Jahr 2030 bei 26 Prozent und im Jahr 2060 bei 31 Prozent liegen. „Die Generation 65 plus spielt in unserer Gesellschaft eine immer bedeutendere Rolle. Das zeigen sowohl die demografischen Grunddaten als auch die Daten zu ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Es gilt, das Alter als Chance zu sehen und die Fähigkeiten dieser Generation weiter zu nutzen und zu fördern", sagt Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes.