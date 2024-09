Studie zu Ernährung Diese Essgewohnheiten erhöhen das Schlaganfall-Risiko

101 Millionen Menschen leben weltweit mit den Folgen eines Schlaganfalls. Global betrachtet ist er die zweithäufigste Todesursache. Dies zeigt eine Auswertung des Studien-Projektes Global Burden of Disease (GBD), das weltweit in diesem Zusammenhang Daten zu Todesfällen, Krankheit, Behinderung und Risikofaktoren erhebt und auswertet. Was die GBD außerdem zeigt: Zuletzt sind die Zahlen der Schlaganfall-Betroffenen alarmierend gestiegen. Laut GBD erlitten 2019 weltweit 12,2 Millionen Menschen einen Schlaganfall – das waren 70 Prozent mehr als noch im Jahr 1990.