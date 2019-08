Unerfüllter Kinderwunsch : Schwangerschaft trotz Schilddrüsenunterfunktion: So klappt es mit dem Wunschkind

Eine Schilddrüsenunterfunktion kann eine Schwangerschaft verhindern oder zu Risiken führen. Lesen Sie hier, was Sie als Betroffene bei einer geplanten Schwangerschaft wissen sollten.

Warum kann die Schilddrüsenunterfunktion eine Schwangerschaft verhindern?

Kropf: Ein Kropf, also eine vergrößerte Schilddrüse, ist ein ernstes Zeichen eines Jodmangels. Der Kropf entsteht bei einem Mangel von Jod oft erst im letzten Drittel der Schwangerschaft. Zusätzliches Jod in Tablettenform wird für Schwangere empfohlen.

Wie kann man trotz Schilddrüsenunterfunktion eine Schwangerschaft ermöglichen?

Welche möglichen Risiken gibt es in der Schwangerschaft durch eine Schilddrüsenunterfunktion?

Bestand vor der Schwangerschaft eine latente Hypothyreose, die noch nicht mit Tabletten behandelt wurde, sollte diese spätestens mit Beginn der Schwangerschaft durch die Gabe von zusätzlichen Schilddrüsenhormonen in Tablettenform behandelt werden. Denn in der Schwangerschaft steigt der Bedarf der Schilddrüsenhormone noch mehr.

Was kann man bei einer Schilddrüsenunterfunktion in der Schwangerschaft tun?

Denn die ungewollte Kinderlosigkeit löst sich in den seltensten Fällen von selbst. Stattdessen muss die Erkrankung behandelt und eine eintretende Schwangerschaft engmaschig überwacht werden. So können Risikofaktoren wie eine mögliche Fehlgeburt verhindert werden. Ist der TSH-Wert höher als 2,5 mlU/l, müssen künstliche Schilddrüsenhormone zugeführt werden. Der Wert des TSH sollte idealerweise bei 1,0 mlU/l liegen.

In der Schwangerschaft schüttet die mütterliche Schilddrüse normalerweise noch mehr Schilddrüsenhormone aus. Bei einer Schilddrüsenerkrankung müssen in der Schwangerschaft in der Regel ein Viertel bis ein Drittel mehr Hormone zugeführt werden als normalerweise.

Zusätzlich sollte auf eine ausreichende Jodversorgung geachtet werden. Während der Schwangerschaft ist der Bedarf an Jod erhöht. Die werdende Mutter benötigt dann 150 bis 230 µg Jod pro Tag, stillende Frauen sogar 260 Mikrogramm Jod. Der erhöhte Bedarf an Jod kann meist nicht vollständig über die Nahrung gedeckt werden. Eine Jodtablette kann helfen, den Mangel auszugleichen.

In der Nahrung ist Jod vor allem in Fisch enthalten, sowie in mit Jod angereicherten Lebensmitteln. Nehmen Sie noch dazu ein Präparat mit Jod zu sich, können Sie auf mit Jod angereicherte Lebensmittel verzichten. Eine kurzzeitige vermehrte Aufnahme von Jod zieht in der Regel keine Nebenwirkungen mit sich. Nur bei einer Hashimoto-Unterfunktion wird von einer vermehrten Jodaufnahme abgeraten.