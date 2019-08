Hormonmangel erkennen : Ohne Jod nix los - so funktioniert der Schilddrüsenunterfunktion-Test

Test auf Schilddrüsenunterfunktion – 10 wissenswerte Fakten.

Wenn die Schilddrüse stottert, weil der Treibstoff fehlt, leidet der ‚Motor‘ Mensch. So lässt sich die Problematik einer Schilddrüsenunterfunktion gut erklären. Denn die Schilddrüse braucht Jod, um zu funktionieren. Ob und inwieweit eine Hypothyreose vorliegt, verrät der Test.

Die Schilddrüse ist ein schmetterlingsförmiges Organ. Im gesunden Zustand hat sie zwar eine Größe einer Walnuss, dennoch hat sie einen großen Einfluss auf die Gesundheit des Menschen. Denn die Schilddrüsenhormone spielen eine wesentliche Rolle beim Stoffwechsel der Nervenzellen. Sie wirken auf das Herz-Kreislauf-System ein. Sie beeinflussen die Verdauung und regulieren die Körpertemperatur. Obendrein üben sie eine Wirkung auf die Psyche und das seelische Gleichgewicht des Menschen aus.

Die Grundlage für die Funktionalität der Schilddrüse stellt das Spurenelement Jod dar. Eine optimale Jodversorgung ist somit existenziell, um Erkrankungen vorzubeugen. Je nachdem in welchem Lebensabschnitt sich der Mensch gerade befindet, ist der Bedarf an Jod unterschiedlich. So benötigen Kinder im Alter zwischen 1 und 9 Jahren täglich 100 bis 140 Milligramm. Bei Jugendlichen und Erwachsenen hingegen liegt die tägliche Jodmenge zwischen 180 und 200 Milligramm.

Stellt sich bei der Schilddrüse aufgrund eines Jodmangels eine Dysfunktion ein, so kann entweder eine Unterfunktion oder eine Überfunktion zugrunde liegen. Um diese Erkrankungen festzustellen, kommt es zunächst zu einem Anamnesegespräch zwischen Arzt und Patient. Treten Symptome wie Zunahme des Körpergewichts, Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, verlangsamter Puls oder Verstopfung auf, muss an eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) gedacht werden. Lautet die Diagnose des Arztes Herzrhythmusstörungen, Herzrasen, Schwitzen, Unruhe oder Gewichtsverlust, so kann die Ursache eine Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) sein.

Die Symptome bei einer Unterfunktion wie auch Überfunktion der Schilddrüse sind vielfältig und unspezifisch. Außerdem treten sie von Patient zu Patient individuell auf. Das wiederum macht die Diagnose schwierig. Gut zu wissen ist auch, dass die Symptome sich nicht gleichzeitig bemerkbar machen. Generell lässt sich aber sagen, dass sich die Symptome einer Unterfunktion wie einer Überfunktion gut behandelt lassen.

Exkurs: Hashimoto-Thyreoiditis

Eine besondere Erkrankung der Schilddrüse ist Hashimoto-Thyreoiditis. Ausgelöst wird diese chronische Schilddrüsenentzündung durch das eigene Immunsystem, das die Schilddrüse angreift und schädigt. Es entwickelt sich eine Schilddrüsenunterfunktion, sprich Hypothyreose. Das heißt, dass bei einer Unterfunktion der Schilddrüse nicht ausreichend Schilddrüsenhormone produziert werden.

Exkurs: Morbus Basedow-Krankheit

Eine häufige Ursache einer Schilddrüsenüberfunktion ist die Basedow-Krankheit. Wie bei der Hashimoto-Thyreoiditis handelt es sich um eine Autoimmunkrankheit. Bei dieser Erkrankung wird der Körper dazu angeregt, Antikörper zu bilden, die wie das TSH-Hormon der Hirnanhangdrüse wirken. Entsprechend werden mehr Schilddrüsenhormone ausgeschüttet, als der Körper eigentlich benötigt. Die Symptome kommen einer Schilddrüsenüberfunktion gleich.

Welcher Arzt macht den Test auf Schilddrüsenunterfunktion?

Gleich welche Beschwerden der Patient mitbringt, die erste Anlaufstelle zur Abklärung einer Hyperthyreose oder Hypothyreose ist der Hausarzt. Durch ihn werden Schilddrüsen-Patienten optimal betreut, sei es durch das ärztliche Gespräch, Abtasten der Schilddrüse, Bestimmung der Blutwerte oder der Ultraschalluntersuchung. Sollte spezialisiertes Fachwissen vonnöten sein, so kann der behandelnde Arzt einen Facharzt, sprich Endokrinologen, zurate ziehen.

Wie wird eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert?

Die Diagnose einer Schilddrüsenerkrankung umfasst heutzutage eine ganze Reihe verschiedener Untersuchungen. Bei Verdacht auf eine Hyperthyreose oder Hypothyreose durchleuchtet der Arzt im Rahmen einer gezielten Anamnese die Krankengeschichte des Patienten oder der Patientin. Denn für eine profunde Diagnose bedarf es zunächst einmal einem genauen Bild über auftretende Beschwerden, etwaige Vorerkrankungen und Essgewohnheiten. Gleichwohl hinterfragt der Arzt, ob eine Schilddrüsenunterfunktion oder Schilddrüsenüberfunktion in der Familie häufiger in Erscheinung treten. Zu einem gründlichen Anamnese-Gespräch gehört auch die Frage nach Medikamenten, die der Patient derzeit einnimmt.

Tastuntersuchung

Nach der Erhebung der Anamnese folgt die körperliche Untersuchung. Hierbei behilft sich der behandelnde Arzt mit einer Tastuntersuchung der Schilddrüse. Diese Methode hat sich in der Vergangenheit stets bewährt, um morphologische Veränderungen festzustellen. So überprüft er durch Ertasten des Halses, ob die Schilddrüse in ihrer Größe vom Normalzustand abweicht. Sollte sich das Organ vergrößert haben, spricht der Arzt von einem Struma. Diesem Krankheitsbild liegt oftmals eine geringe Jodaufnahme durch die Nahrung zugrunde. Im Rahmen der Tastuntersuchung können auch Knoten und Zysten erfühlt werden.

Ultraschall-Untersuchung

Ein häufig bei Schilddrüsen-Erkrankungen eingesetztes Untersuchungsverfahren ist die Ultraschalluntersuchung des Halses. Es handelt sich hierbei um eine effiziente Methode, um frühzeitig Veränderungen der Schilddrüse zu erkennen. Hierzu zählen Größe, Form und Lage. Darüber hinaus lassen sich mit Ultraschall auch strukturelle Gewebeveränderungen wie Knoten oder Zysten ausfindig machen. Beachtet werden sollte bei dieser Untersuchungsmethode, dass sie keinen Aufschluss darüber geben kann, ob die Schilddrüse ihre Funktion erfüllt.

Blutuntersuchungen

Durch die Bestimmung von Blutwerten können im Labor die Schilddrüsen-Hormone sowie das Hormon TSH (Thyreoidea stimulierendes Hormon) ermittelt werden. Während die beiden Hormone T3 (Tri-Jod-Thyronin) und T4 (Thyroxin) von der Schilddrüse produziert werden, entsteht das TSH-Hormon in der Hirnanhangsdrüse.

Kurz zur Erklärung, wie die drei Hormone miteinander interagieren: Die Schilddrüse des Menschen produziert nicht nur die beiden Schilddrüsenhormone, sondern archiviert diese auch, bis der Körper sie benötigt. Ob und wie viele Hormone ausgeschüttet werden sollen, bestimmt das TSH-Hormon. Kommt es beispielsweise zu einem Mangel an dem Schilddrüsenhormon T3 oder dem Schilddrüsenhormon T4, so geht der Hormonspiegel von T3 und T4 im Blut zurück. Diesen Rückgang verzeichnet das Gehirn. Daraufhin setzt die Hypophyse TSH frei, das die Hormonproduktion der Schilddrüse ankurbeln soll - so viel bis der Hormonspiegel wieder seinen Normalzustand erreicht hat.

Kommt es nun zu einer Störung der Schilddrüse, kann entweder eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine Schilddrüsenüberfunktion eintreten. Als Ursache für eine solche Fehlfunktion kommen verschiedene Erkrankungen infrage. Dazu zählen beispielsweise die Autoimmunkrankheit Morbus Basedow, Hashimoto-Thyreoiditis, Krebserkrankungen oder die Vergrößerung der Schilddrüse (Struma).

Ob die Schilddrüse letztendlich normal funktioniert oder nicht bzw. ob eine Hyperthyreose oder Hypothyreose vorliegt, bestimmt letztlich der TSH-Wert im Blut. Sollte der TSH-Wert über der Norm (TSH-Wert zwischen 0,4 und 4,0 Milli-Einheiten pro Liter) liegen, so schließt der behandelnde Arzt auf zu wenige Schilddrüsenhormone im Blut. Die Diagnose lautet Schilddrüsenunterfunktion. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion zeigt sich der TSH-Wert erniedrigt.

Szintigrafie

Zur Diagnose wird auch die sogenannte Szintigrafie genutzt. Hierbei geht es um eine nuklearmedizinische Untersuchungsmethode, mit der Größe, Form und Lage verbildlicht wird. Gleichwohl lässt sich mit ihr auch die Stoffwechselaktivität der Schilddrüse darstellen.

Für die Behandlung werden radioaktive Substanzen in die Vene injiziert, die sich nach etwa 10 bis 20 Minuten in der Schilddrüse anreichern. Zum Nachweis dieser sogenannten Radionuklide dient eine spezielle Kamera (Gammakamera). Stark strahlende Bereiche der Schilddrüse deuten auf eine hohe Stoffwechselaktivität hin. Sie wird im Szintigramm rot dargestellt. Bei einer verminderten Stoffwechselaktivität erscheint der Bereich hingegen grün - es wird wenig Jod aufgenommen.

Anhand der Szintigrafie lässt sich auch gut zwischen normalen, kalten und heißen Schilddrüsenknoten unterscheiden.

Warum muss man vor einem Schilddrüsenunterfunktion-Test nüchtern sein?

Wer sich einer Untersuchung der Schilddrüsenhormone unterzieht, dem wird über die Vene eine geringe Menge an Blut entnommen. Im Gegensatz zu anderen Blutuntersuchungen müssen die Patienten sowohl bei der Blutuntersuchung als auch Szintigrafie nicht nüchtern sein. Anders verhält es sich bei Patienten, die bereits Schilddrüsen-Medikamente einnehmen. Denn es besteht die Gefahr, dass zur Diagnose einer Schilddrüsenunterfunktion oder Schilddrüsenüberfunktion die Blutwerte verfälscht werden.

