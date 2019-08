Erhöhter TSH-Wert : Diese Werte deuten auf eine Schilddrüsenunterfunktion hin

Mediziner unterscheiden die Schilddrüsenunterfunktion in verschiedene Formen. Alle Schilddrüsen-Erkrankungen haben gemeinsam, dass im Blut ein hoher TSH-Wert gefunden wird. Es gibt aber auch noch weitere Werte, die bei der Diagnose auf eine Unterfunktion hinweisen.

Wenn das Organ zu viele Hormone produziert, sinkt der TSH-Wert und die Schilddrüse drosselt die Hormonproduktion. Produziert sie hingegen zu wenige Hormone, kurbelt die Schilddrüse die Hormonproduktion an, sodass der TSH-Wert steigt. Mithilfe des TSH-Wertes im Blut lässt sich also gut erkennen, wie die Schilddrüse funktioniert.

Triiodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) sind im Blut größtenteils an Transportproteine gebunden. Im Körper können diese Hormone jedoch nur in ungebundener Form als Botenstoff wirken. Durch bestimmte Enzyme werden sie in die aktive Form umgewandelt, und zwar in das freie T3 (fT3) und das freie T4 (fT4). Nur etwa 0,3 Prozent des Gesamt-T3 und 0,05 Prozent des Gesamt-T4 sind in freier Form vorhanden.