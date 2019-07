Gut zu wissen : Das sind die Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion

Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei) Infos Schilddrüsenunterfunktion – 10 Fakten zu den Symptomen.

„Schwebe wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene.“ So hat der Boxer Muhammed Ali einst seinen Kampfstil umschrieben. Dieser Satz passt auch auf die Schilddrüse des Menschen. Trotz ihrer schmetterlingsförmigen Optik kann sie bei einer Störung eine ernsthafte Schilddrüsenunterfunktion verursachen. Gut zu wissen, was die Symptome einer Hypothyreose sind.

Michael Frantze

Die walnussgroße Schilddrüse sitzt unterhalb des Kehlkopfes vor der Luftröhre und produziert Hormone, die für die Zellen im menschlichen Körper lebensnotwendig sind. Dennoch führt das Organ ein Schattendasein, zumindest so lange bis Fehlfunktionen zu gravierenden Symptomen führen.

Sie steuert Funktionen von Herz, Kreislauf und Nerven. Sie treibt den Energiehaushalt von beinahe allen Organen an. Außerdem unterstützt sie das Wachstum und die Entwicklung von Körperzellen. All diese Funktionen erfüllt die Schilddrüse, indem sie Jod speichert und die Hormone Tri-Jod-Thyronin (T3) und Tetra-Jod-Thyronin (T4) produziert und ausschüttet.

Wann und in welchen Mengen die Schilddrüsenhormone dem Körper bereitgestellt werden, wird über den Hypothalamus koordiniert. Dieser Teil des Zwischenhirns weist die Hirnanhangsdrüse an, das TSH-Hormon zur Schilddrüse zu transportieren, um dort die Ausschüttung der Hormone in die Wege zu leiten.

Um ausreichend Hormone produzieren zu können, benötigt die Schilddrüse das Spurenelement Jod, das über die Nahrung aufgenommen wird. Kommt es zu einem Jodmangel, kann dies eine Vergrößerung der Schilddrüse zur Folge haben. Diese Erkrankung bezeichnen Ärzte auch Struma, umgangssprachlich auch Kropf genannt. Gleichwohl kann sich der Mangel an Jod auch in einer Schilddrüsenunterfunktion oder Schilddrüsenüberfunktion manifestieren.

Stellt sich an dieser Stelle die Frage, was man unter einer Schilddrüsenunterfunktion beziehungsweise Schilddrüsenüberfunktion versteht.

Schilddrüsenunterfunktion & Schilddrüsenüberfunktion auf den Punkt gebracht:

Bei einer Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) handelt es sich um eine verminderte Produktion und Ausschüttung von Schilddrüsenhormonen. Die Ursache liegt darin, dass die Schilddrüse entweder zerstört oder gar verlustig geworden ist. Kurzum: Sie ist nicht mehr in der Lage, ausreichende Hormon-Mengen dem Körper zu liefern. Oftmals liegt bei einer Hypothyreose eine Autoimmunthyreoiditis wie die Hashimoto-Thyreoditis zugrunde.

Die Fachbezeichnung für eine Schilddrüsenüberfunktion lautet Hyperthyreose. Im Gegensatz zu einer Hypothyreose stehen dem Körper zu viele Schilddrüsenhormone zur Verfügung. Mögliche Ursache für solch eine Erkrankung ist die Morbus Basedow-Krankheit.

Ob eine Fehlfunktion der Schilddrüse vorliegt, lässt sich mithilfe einer Blutuntersuchung feststellen. Anhand des ermittelten TSH-Werts sieht der behandelnde Arzt, ob der Patient Schilddrüsenhormone in zu hohem oder zu geringerem Maße besitzt.

Anmerkung: In der Regel liegt der Hypothyreose eine sogenannte Hashimoto-Thyreoiditis zugrunde.

Welche Symptome hat man bei einer Schilddrüsenunterfunktion?

Eine Unterfunktion der Schilddrüse ist oftmals nicht eindeutig erkennbar und tritt bei Neugeborenen, Jugendlichen, Schwangeren und Erwachsenen unterschiedlich auf. Erschwerend kommt für die Diagnose hinzu, dass eine Hypothyreose oftmals unauffällig verläuft und zudem unterschiedlich stark ausgeprägt ist.

Erwachsene

Bei Erwachsenen zeichnet sich gewöhnlich ein schleichender Krankheitsverlauf ab. Demzufolge lassen sich Symptome bei einer Unterfunktion der Schilddrüse nur schwer ausmachen. Erhebliche Gesundheitsbeschwerden nimmt der Patient erst bei stärkerer Unterfunktion wahr. Betroffene klagen gewöhnlich über Antriebslosigkeit, Müdigkeit und Konzentrationsstörungen. Meist frieren sie und beklagen sich über Kälte. Außerdem leiden sie an einem erschwerten Stuhlgang. Die Haut wirkt blass und trocken. Auch ein verlangsamter Herzschlag und Puls machen sich bemerkbar sowie geschwächte Muskelreflexe.

Kinder und Teenager

Einen großen Einfluss hat die Schilddrüse bei (Klein-) Kindern und Teenager. Denn nur bei frühzeitiger Diagnose einer Unterfunktion können bleibende Schäden verhindert werden. Sollte die Erkrankung unbehandelt bleiben, entwickeln sich Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen. Obendrein können sowohl die sprachliche und geistige Entwicklung als auch das körperliche Wachstum zurückbleiben. Häufiger als andere Kinder sind sie oftmals anfälliger für Infektionskrankheiten. Außerdem kommt es bei ihnen zu einer verspäteten Zahnbildung.

Zu den typischen Symptomen einer Hypothyreose bei Teenagern gehören Konzentrationsschwäche, Gedächtnisprobleme, Ängstlichkeit, Ödeme um die Augen, Leistungsabfall in der Schule und Gewichtszunahme.

Schwangere und Neugeborene

Werdende Mütter erfahren in der Schwangerschaft eine Menge an hormonellen Veränderungen. Der weibliche Körper passt sich den Veränderungen an und damit einhergehend auch die Schilddrüse.

Gerade in der Schwangerschaft liegt der Bedarf an Schilddrüsenhormonen weit über der Norm und verlangt der Schilddrüse so einige Anstrengungen ab. Um eine ausreichende Produktion während der Schwangerschaft gewährleisten zu können, vergrößert sich die Schilddrüse leicht. Schließlich muss nicht nur die Mutter mit Jod versorgt werden, sondern auch der Fötus. Nichtsdestotrotz sollte im Falle einer Vergrößerung Schilddrüse der Arzt darauf angesprochen werden.

Erst in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft werden die mütterlichen Schilddrüsenhormone nicht mehr so stark vom ungeborenen Kind beansprucht. Denn die Versorgung kann über die bereits gut entwickelte Schilddrüse des Babys erfolgen.

Bleibt eine Unterfunktion der Schilddrüse jedoch unbehandelt, so besteht das Risiko, dass das ungeborene Kind körperliche wie auch geistige Schäden davonträgt. Der Schwangeren drohen im schlimmsten Fall eine Fehlgeburt, eine Frühgeburt oder sogar eine Totgeburt.

Anzeichen bei Neugeborenen sind beispielsweise ein verspäteter Geburtstermin, ein erhöhtes Geburtsgewicht sowie ein verlangsamter Pulsschlag. Infolge der Hyperthyreose weisen sie oftmals eine trockene Haut sowie eine schlaffe Muskulatur auf. Ebenso lässt sich bei Neugeborenen eine verzögerte geistige und körperliche Entwicklung beobachten.

Welche Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion zeigen sich an der Haut?

Die Schilddrüse spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Gehirns in den ersten Lebensjahren. Gleichwohl ist sie verantwortlich für das allgemeine Wachstum und die Entwicklung im späteren Leben. Das Hormon, das maßgeblich daran beteiligt ist, wird Thyroxin (T4) genannt. Leider kann es im Laufe des Lebens zu Komplikationen mit der Schilddrüse kommen. Die Folge ist ein gestörter Stoffwechsel und weniger Energie für Zellen und Organe. Als größtes Organ des Menschen verändert sich bei einer Hypothyreose auch die Haut.

Die Haut erstreckt sich über den ganzen Körper des Menschen und erfüllt gleich mehrere Aufgaben: Sie schützt vor äußeren Einflüssen, bewahrt den Körper vor dem Austrocknen, bietet einen gewissen Schutz vor Schlägen oder Stößen und spielt eine wesentliche Rolle bei der Regulierung der Körperwärme. So viel zu den Aufgaben unserer Haut. Gleichwohl lässt sich anhand der Haut erkennen, wie es einem Menschen gesundheitlich geht. Das bezieht sich auch bei Patienten, die unter einer Hypothyreose leiden.

Bei einer Unterfunktion der Schilddrüse können auf vielfältige Weise Veränderungen auftreten. Eines der Symptome zeigt sich dadurch, dass Betroffene häufig eine kühle und gespannte Haut aufweisen. Hinzu kommt eine auffällige Blässe. Das liegt daran, dass die Hautzellen weniger gut durchblutet werden und somit auch weniger Feuchtigkeit speichern. Das wiederum sorgt für eine trockene Haut - ein typisches Charakteristikum einer Hypothyreose. Doch die Haut kann durch den Mangel an Schilddrüsenhormonen nicht nur trocken sein, sondern auch schuppig. Hin und wieder beginnt es sogar zu jucken.

Häufig beobachten Ärzte bei ihren Patienten auch eine Gelbfärbung der Haut. Diese tritt in Erscheinung, wenn eine Schilddrüsenunterfunktion über einen längeren Zeitraum vorliegt. Gewöhnlich zeigt sie sich an der Innenfläche der Hände, den Fußsohlen sowie an den Fältchen rechts und links entlang der Nase. Die gute Nachricht lautet: Eine gelbliche Verfärbung der Haut verschwindet mithilfe einer Schilddrüsen-Behandlung von ganz allein.

Durch unzureichende Schilddrüsenhormone können in seltenen Fällen auch blaue Flecken (Hämatome) auftreten. Manche Menschen, die an einer Hyperthyreose leiden, reagieren nämlich sensibel auf Berührungen der Haut, sodass dort leicht blaue Blutergüsse entstehen können.

Wie ist das Herz von Symptomen der Schilddrüsenunterfunktion betroffen?

Wer eine verlangsamte Pulsfrequenz und manchmal Herzrhythmusstörungen hat, sollte die Schilddrüse untersuchen lassen. Schließlich steht die Produktion von Schilddrüsenhormonen im direkten Zusammenspiel mit der Regulierung der Herzfrequenz, Herzkraft und dem Volumen des Blutes. Mit anderen Worten ausgedrückt: Die Schilddrüse nimmt enormen Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System des Menschen.

Welcher Takt das Herz schlägt, bestimmt die Schilddrüse. Denn durch den Mangelzustand an Schilddrüsenhormonen wird der Stoffwechsel ausgebremst. Der Puls und Herzschlag verlangsamt sich und der Körper wird schließlich nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Darüber hinaus haben Ärzte festgestellt, dass im Zuge dessen der Abbau von Cholesterin verzögert wird. Daraufhin folgt eine Zunahme des Körpergewichts. Ebenso entwickeln sich eine Arteriosklerose, sprich eine Gefäßverkalkung, die wiederum zu Herzschwäche, Herzinfarkt oder Schlaganfall führen kann. Leider kommt es oftmals vor, dass die Beschwerden dem Altern zugeordnet werden, obwohl die Ursache auch bei der Schilddrüse liegen kann.

Typische Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion

Herzrhythmusstörungen

Herzrasen

Zitteranfälle

Unruhe

Gewichtsverlust

Charakteristische Anzeichen einer Schilddrüsenunterfunktion

Herzrhythmusstörungen

Verlangsamter Puls

Wassereinlagerung

Gewichtszunahme

Ungeachtet dessen, ob Patienten an einer Hypothyreose oder Hyperthyreose erkrankt sind, können die Symptome bei Jung oder Alt unterschiedlich stark ausgeprägt sein. So berichten Ärzte oftmals darüber, dass jüngere Menschen wesentlich intensiver an einer Störung der Schilddrüse leiden als ältere.

Wann verschwinden die Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion?

Damit die Schilddrüse ordnungsgemäß funktionieren kann, benötigt sie ausreichende Mengen an Jod. Solange dies der Fall ist, ist sie in der Lage, sowohl das Schilddrüsenhormon T3 als auch das Schilddrüsenhormon Thyroxin (T4) zu produzieren. Gleichwohl können mithilfe der gebildeten Hormone fast alle wichtigen Körperfunktionen ausgeführt werden. Sollte es jedoch zu einer Fehlfunktion der Schilddrüse kommen, weil eben ein Jodmangel vorherrscht, so lässt sich dieser Zustand durch eine medikamentöse Therapie beheben. Wichtig ist nur, dass eine Erkrankung der Schilddrüse frühzeitig festgestellt wird.

Ob eine Dysfunktion der Schilddrüse vorliegt, ermittelt der behandelnde Arzt per Blutuntersuchung. Im Zuge dessen wird der TSH-Wert im Blut bestimmt, an dem eine Veränderung der Schilddrüsenhormone festgestellt werden kann. Es handelt sich bei TSH (Thyreotropin) um ein Hormon der Hirnanhangsdrüse, um die Produktion der Schilddrüsenhormone entsprechend zu regulieren. Sofern ein Hormonmangel im Blut vorliegt, steigt die Bildung von TSH, weil die Schilddrüse in ihrer Produktion von T3- und T4-Hormonen angefeuert werden muss. Sollte jedoch die Schilddrüse eine Fehlfunktion aufweisen, wie etwa durch die Autoimmunkrankheit Hashimoto-Thyreoiditis, so können Medikamente diesen Mangel ausgleichen.

Gewöhnlich entscheidet sich der behandelnde Arzt für eine Behandlung mit L-Thyroxin (Levothyroxin). Es ist ein synthetisch hergestelltes Hormon, das im Grunde genommen dieselbe Wirkung wie das natürliche Schilddrüsenhormon T4 mitbringt. Die Ärzte sprechen bei dieser Behandlung auch von einer Ersatz- oder Substitutions-Therapie.