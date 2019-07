Hormonmangel behandeln : Die richtige Behandlung bei Schilddrüsenunterfunktion

Die Schilddrüse ist eine Hormondrüse, die sich unterhalb des Kehlkopfes befindet. Produziert sie zu wenige Hormone, kommt es zu einer Schilddrüsenunterfunktion. Die gute Nachricht für Betroffene: die Erkrankung lässt sich medizinisch gut behandeln.

In Deutschland ist etwa ein Prozent der Bevölkerung von einer Schilddrüsenunterfunktion betroffen. Dabei leiden Frauen häufiger als Männer an einer Erkrankung der Schilddrüse.

Was sind die Ursachen einer Schilddrüsenunterfunktion?

Diese Symptome gelten für die sogenannte manifeste Schilddrüsenunterfunktion. Hierbei handelt es sich um eine Hypothyreose mit einem messbaren erhöhten TSH-Spiegel und einem Mangel an Schilddrüsenhormonen.

Wer übernimmt die Behandlung einer Schilddrüsenunterfunktion?

In der Regel geht der erste Weg über den Hausarzt, der eine Schilddrüsenunterfunktion feststellt. Generell fällt die Hypohyreose jedoch in das Aufgabengebiet eines Internisten, also dem Fachgebiet Innere Medizin.