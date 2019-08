Abnehmen mit Schilddrüsenunterfunktion - Info 3

Die künstlichen Schilddrüsenhormone sind bei einer Unterfunktion wichtig und nötig. Stellt die Schilddrüse nicht genügend T3- und T4-Hormone her, können Sie diese täglich in Tablettenform einnehmen. Am besten direkt morgens nach dem Aufstehen. Richtig eingestellt können Betroffene beschwerdefrei leben. Ohne Behandlung kommt es nicht nur zu einer schnellen Gewichtszunahme, Betroffene fühlen sich auch antriebslos, depressiv und müde.