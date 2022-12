Die wichtigsten Fakten Scharlach-Symptome – wie Sie die Kinderkrankheit erkennen und behandeln

Achten Sie zwischen Oktober und März auf die typischen Scharlach-Symptome. In der kalten Jahreszeit sind Scharlachepidemien häufiger und eine Ansteckung im Kindergarten oder in der Schule nicht ungewöhnlich. In den kalten Monaten grassieren die Bakterien in Kindergärten und Schulen und die Krankheit breitet sich von Kind zu Kind aus.