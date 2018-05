DAK-Gesundheitsreport 2018: NRW leidet unter Rückenschmerzen

Düsseldorf An jedem Kalendertag sind im Schnitt 4,1 Prozent der Erwerbstätigen in NRW krank geschrieben - leicht mehr als im Vorjahr. Der Krankenstand ist vor allem auf ein Problem zurückzuführen: Rückenschmerzen.

Für Krankschreibungen sind Rückenprobleme seit Jahren besonders relevant, das geht aus einer Umfrage der DAK-Krankenkasse unter ihren Mitgliedern hervor, die am Mittwoch vorgestellt wurde. „Ihr Anteil an den Fehlzeiten in den Betrieben in Nordrhein-Westfalen verharrt mit zehn Prozent auf hohem Niveau“, heißt es in dem Report. Nur der Anteil „depressiver Episoden“ lag noch höher.