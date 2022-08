Bandscheibenvorfall oder Wirbelarthrose : Rückenschmerzen - wann konservativ behandeln und wann operieren?

Bandscheibenvorfälle gehören zu den häufigsten Verschleißerkrankungen am Rücken. Foto: Shutterstock/Albina Gavrilovic

Interview Düsseldorf Viele Untersuchungen zeigen: Es wird viel operiert am Rücken. Doch was tun, wenn nichts mehr ohne Schmerzen geht? Was und wie lange kann man konservativ behandeln und wann hilft nur noch die Operation?

Mit steigendem Alter nimmt der Anteil der sogenannten spezifischen Rückenerkrankungen zu, die durch Verschleiß verursacht werden. Zu diesen chronischen Leiden zählt der Bandscheibenvorfall, aber auch Erkrankungen wie Wirbelsäulenarthrose oder die Spinalkanalstenose, bei der eine Einengung im Bereich des Lendenwirbelkanals den Betroffenen das Leben schwer macht. Nehmen die Schmerzen zu, wünschen sich die Geplagten nichts sehnlicher als endlich wieder davon befreit zu sein. Aber muss man dazu operieren? Rückenexperte Lars Löhrer vom Fachzentrum für Rücken- und Wirbelsäule an der Schön Klinik in Düsseldorf beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Therapieoptionen.

Lars Löhrer ist Rückenspezialist an der Schön-Klinik Düsseldorf. Foto: Schön-Klinik

Bei Bandscheibenvorfällen oder Wirbelarthrosen geht es um Verschleiß. Endet das nicht für alle Betroffenen früher oder später mit einer Operation?

Info Spezialisten finden Wirbelsäulenzentren Die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft bietet eine Übersicht über zertifizierte Wirbelsäulenspezialisten in ganz Deutschland an. Die Zertifizierung weist Spezialzentren aus, die hohe Standards erfüllen müssen. Sie stehen für Diagnose, Therapie wie auch das Einholen einer Zweitmeinung zur Verfügung.

Löhrer Nein, zum Glück nicht. Bei den meisten Patienten können wir Operationen vermeiden. Häufig reicht schon ein regelmäßiges Training der Rückenmuskulatur, um die Symptome zu lindern. Eine gute Schmerzmedikation kann helfen, alltägliche Aktivitäten oder Sport wieder zu ermöglichen.

Aber dauerhaft Schmerzmittel nehmen? Ist das denn eine Lösung?

Löhrer Bei Bandscheibenvorfällen geht es häufig nur darum, die teils sehr schmerzhaften ersten vier bis sechs Wochen der Erkrankung mit Schmerzmedikamenten zu überbrücken und erträglich zu machen. Die Schmerzen werden im Verlauf oft von alleine besser, weil der Bandscheibenvorfall schrumpft und der Druck auf die Nerven nachlässt. In dieser Phase kann es sinnvoll sein, für einen kurzen Zeitraum sogar auf Opiate zurückzugreifen. Welche Therapie die richtige ist, hängt natürlich von der Schmerzursache ab. Auch die individuelle Schmerzwahrnehmung, die Schmerzverarbeitung und der Umgang der Betroffenen mit den schmerzbedingten Einschränkungen spielen eine große Rolle.

Die konkrete Therapie scheint also eine sehr individuelle Angelegenheit zu sein.

Löhrer Ja. Wir müssen versuchen, die Ursache Rückenbeschwerden zu verstehen. Verschleißerkrankungen an der Wirbelsäule können nicht ausschließlich auf den Bildbefund im Röntgen, CT oder Kernspintomografie (MRT) reduziert werden. Verschleißbedingte Veränderungen im MRT sind ab einem gewissen Alter normal und haben nicht zwingend einen Krankheitswert. Ein Bandscheibenvorfall, der als Zufallsbefund im MRT diagnostiziert wird und keine Beschwerden verursacht, bedarf meist keiner Therapie.

An erster Stelle steht darum ein ausführliches Anamnesegespräch. Durch gezielte Fragen können wir die Schmerzursache eingrenzen. Beinschmerzen oder lahm werdende Beine werden eher durch eine Spinalkanalstenose, heftige Rückenschmerzen eher durch eine Instabilität wie beim Wirbelgleiten oder durch eine Facettengelenksarthrose verursacht.

Aus dem Anamnesegespräch ergeben sich meist erste Hinweise auf die Erkrankung. Bei der körperlichen Untersuchung werden Rücken- oder Beinschmerzen dann genau regional eingegrenzt, spezielle Tests helfen uns bei der Zuordnung der Symptome.

Bildgebende Verfahren wie Röntgen oder MRT sind beim spezifischen Rückenschmerz meist nötig, um beschwerdeauslösende, verschleißbedingte Veränderungen an Bandscheiben, Gelenken, Spinalkanal und Nervenwurzeln genau aufzuspüren. Denn ein individuelles Therapiekonzept kann erst dann erstellt werden, wenn die Ursache für die Beschwerden eindeutig geklärt ist.

Das heißt, es wird nicht gleich geröntgt?

Löhrer Nein. Die häufigste Ursache für Rückenschmerzen ist nämlich nicht der spezifische Rückenschmerz mit einer klar umschriebenen und im Röntgen oder MRT klar abgrenzbaren Ursache, sondern der nicht-spezifische Rückenschmerz. Dieser dauert nur wenige Tage bis wenige Wochen und ist selbstlimitierend. Der klassische Hexenschuss beispielsweise fällt unter diese Kategorie. Röntgen oder MRT sollten dann sogar vor Ablauf von vier bis sechs Wochen vermieden werden. Der Grund: Sie können dann nämlich eine Chronifizierung sogar begünstigen, wenn verschleißbedingte Veränderungen zu sehen sind, die in dem Fall jedoch beim Patienten gar keine Rückenschmerzen verursachen.

Was heißt denn konservative Therapie bei spezifischen Verschleißerkrankungen wie Bandscheibenvorfällen und Wirbelarthrose?

Löhrer Wenn die beschwerdeauslösende Ursache gefunden ist, wird ein individuelles Therapiekonzept entwickelt. Die Empfehlungen hängen ganz wesentlich vom jeweiligen Krankheitsbild und den Symptomen der Patienten ab. Bei einer Schmerzerkrankung des Rückens oder der Beine versuchen wir zunächst, die Schmerzen durch Gabe geeigneter Schmerzmedikamente zu lindern. Bewegung und Aktivität sind ganz wichtig, physiotherapeutische Übungsbehandlung und physikalische Maßnahmen – wie zu Beispiel Wärme – können sehr sinnvoll sein.

Bei dauerhaften Schmerzen kann eine sogenannte Infiltrationsbehandlung der Facettengelenke, der Kreuzdarmbeingelenke oder Nervenwurzel durchgeführt werden. Bei dieser wird häufig unter Röntgen- oder CT-Kontrolle ein lokales Betäubungsmittel und gegebenenfalls Cortison direkt an die Nervenwurzel gegeben. Das kann die Beschwerden eines Bandscheibenvorfalls oft deutlich lindern.

Wann muss definitiv operiert werden?

Löhrer Bei Verschleißerkrankungen nur, wenn es zu höhergradigen Lähmungen oder Inkontinenz kommt. Das passiert beispielsweise bei Bandscheibenvorfällen oder sehr hochgradigen Spinalkanalstenosen. Treten die Lähmungen akut auf, muss in der Regel sogar sofort operiert werden. Die Operation führen wir heutzutage mikrochirurgisch oder sogar endoskopisch minimalinvasiv und gewebeschonend durch. Bei rascher Operation erholt sich die betroffene Nervenwurzel in aller Regel und die Funktion kommt zurück. Besonders bei sehr wichtigen Muskelgruppen wie der Kniestreckermuskulatur ist das wichtig, denn eine bleibende Lähmung kann zu einer ganz erheblichen Einschränkung des Gangs und Stands bis hin zur Geh- und Stehunfähigkeit führen.

Bei einer reinen Schmerzerkrankung des Rückens oder der Beine wird über eine Operation hingegen erst nachgedacht, wenn die Lebensqualität deutlich reduziert ist und konservative Maßnahmen die Schmerzen nicht mehr ausreichend reduzieren. Entscheidend ist der Leidensdruck des Patienten.

Führt eine Operation immer zur Linderung?

Löhrer Nur dann, wenn die Ursache der Beschwerden vor einer Operation exakt identifiziert werden können, können wir das Problem an der Wurzel packen und die Ursache wirklich beheben. In vielen Fällen gelingt das sehr gut und der Patient ist nach der Operation beschwerdefrei.

Bei älteren Patienten liegen jedoch oft mehrere Beschwerdeursachen vor. Dann ist es nicht immer sinnvoll, im Rahmen von großen Operationen alle Probleme zu beseitigen. Hier gilt der Leitsatz „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“. Durch röntgenkontrollierte Spritzen können wir dann oft mit kleineren, gezielten Eingriffen einen großen Teil der Beschwerden nehmen. Der Patient weiß durch eine Simulation vor Operation bereits, welche Schmerzen nach einem Eingriff weg sind und welche Restbeschwerden verbleiben. Eine Beschwerdereduktion von 100 Prozent Schmerzen vor der Operation auf 40 Prozent nach der Operation kann bei älteren Menschen mit Beschwerden, die mehrere Körpersegmente betreffen, einen erheblichen Zugewinn an Lebensqualität bringen.

Kommt es vor, dass Operationen nicht durchgeführt werden, obwohl sie aufgrund der Rückenbeschwerden eigentlich nötig wären?