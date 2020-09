Röntgen - so funktioniert es

Röntgenstrahlen sind eine bestimmte Form elektromagnetischer Wellen. Diese sind sehr energiereich und darum in der Lage, chemische Bindungen wie die von Körper-Molekülen aufzubrechen. Dadurch können Körperzellen geschädigt werden. Während sich einige Zellen selbst regenerieren, sterben andere ab und wieder andere verändern sich. Letzteres kann zu Schäden am Erbgut führen und so zu vererbbaren Erkrankungen und Krebs.

Je dichter das Gewebe ist, desto eher schwächt es die Strahlung ab. Organe mit hohem Luftanteil lassen mehr Strahlung durch als beispielsweise Knochen.