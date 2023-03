Frosch im Hals Räuspern — nicht nur ein Erkältungsanzeichen

In anderen Fällen kommt der "Frosch im Hals" auch sinnbildlich aus dem Magen. "Beim stillen Reflux fließt oft unbemerkt Magensäure aus der Speiseröhre zurück in den Kehlkopf, wo sie nichts zu suchen hat und greift die dortige Schleimhaut an", sagt Dr. Joachim Wichmann. Das löst oft eine Entzündung aus. Meist geschieht es nachts, wenn der Körper in seiner horizontalen Lage rein physikalisch einen Rückfluss erleichtert.