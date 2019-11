Pillenarten im Überblick: Diese Antibabypillen gibt es

Wirkungsweise der Mikropille

Die Mikropille verhindert die Entwicklung des Eies sowie den Eisprung. Zudem sorgt das enthaltene Gestagen dafür, dass der Schleimpfropf am Gebärmuttereingang zäh wird. So können beim Geschlechtsverkehr keine Spermien in die Gebärmutter vordringen. Daneben verändert das enthaltene Gestagen die Gebärmutterschleimhaut, so dass selbst eine möglicherweise befruchtete Eizelle sich nicht einnisten könnte.