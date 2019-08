Tipps bei unreiner Haut : Pickel am Kinn: Wie Hormone die Haut beeinflussen

Foto: Shutterstock.com / CHAjAMP Infos Schon gewusst? 10 Fakten über Pickel am Kinn.

Der Pubertät endlich entwachsen und noch immer tauchen Pickel am Kinn auf. Dafür gibt es verschiedene Ursachen, die vielen Menschen nicht bewusst sind. Wir nehmen die Hautunreinheiten am Kinn unter die Lupe.

Der Pickel. Mit seiner Beharrlichkeit und seinem nach Größe strebenden Wesen müssten wir ihm eigentlich einen Lobgesang widmen. Stattdessen fühlen wir uns von ihm bedroht und versuchen ihn nach allen Regeln der Kunst in seinem Dasein ein für alle Mal auszulöschen. Vor allem in Situationen, wenn er kurz vor dem ersten Date, einem wichtigen Vorstellungsgespräch oder einer coolen Party stolz seine Pracht zeigt. Ganz nach dem Motto: 'In ewiger Liebe für immer vereint'. Nun, sind wir mal ehrlich: Auf so eine Liebe können wir gerne verzichten.

Wie dem es auch sei, Pickel bekommen wir nicht los. Wir müssen uns mit diesen Plagegeistern wohl oder übel arrangieren. Bevor wir uns allerdings gänzlich mit ihnen abfinden, sollten wir vielleicht herausfinden, warum Pickel überhaupt entstehen. Woran liegt es, dass Pickel häufig im Gesicht auftreten? Genauso sollte die Frage beantwortet werden, wieso Pickel am Kinn entstehen? Aber alles der Reihe nach.

Wer an unreiner und fettiger Haut leidet, beobachtet an sich häufig Mitesser, Pickel und im schlimmsten Fall Akne. Und das bezieht sich nicht nur auf die Pubertät, sondern auch weit nach dieser Zeit im Erwachsenenalter. Dabei können hormonelle Veränderungen eine Rolle spielen, aber auch eine falsche Ernährung oder einfach die persönliche Lebenssituation. Kurzum: Die Ursachen für unreine Haut sind vielfältig, auch wenn sie immer auf dieselbe Art und Weise entstehen. Werfen wir doch mal einen Blick in eine Pore der Haut!

Im Grunde genommen lässt sich über Pickel als solche sagen, dass sie nicht mehr sind als verstopfte Poren der Haut. Denn unsere Talgdrüsen in den Poren fördern Talg an die Hautoberfläche, um sie mit einer natürlichen Fettschicht vor Erregern und Schmutz zu schützen. Hin und wieder kann es allerdings vorkommen, dass eine Pore verstopft. Um den angestauten Fettpfropfen abzusondern, holt sich die Haut Bakterien zur Hilfe. Es bildet sich Eiter, und ein Pickel fängt zu blühen an. Gerne möchten wir jetzt diesen Unhold mit unseren Fingern ausquetschen. Doch hier ist Obacht geboten! Denn wer jetzt in den Drückermodus umschaltet, riskiert weitere Entzündungen der Haut und im schlimmsten Fall sogar Pickelnarben.

Die Lage der Pickel im Gesicht - Face Mapping

Glaubt man der traditionellen, chinesischen Medizin, so kann uns die Lage der Mitesser und Pickel im Gesicht etwas über die möglichen Ursachen verraten. Die Rede ist vom 'Face Mapping', sprich der Analyse von unreiner Haut im Gesicht des Menschen. Dabei wird das Gesicht in verschiedene Bereiche unterteilt. Diese wiederum werden bestimmten Beschwerden zugeordnet.

1. Pickel an der Stirn

Wer im Alltag häufig von Stress geplagt ist, wird feststellen, dass sich an der Stirn oftmals Pickel bemerkbar machen. Denn nicht nur der Körper im Allgemeinen und die Psyche leidet unter permanenten Anstrengungen sondern auch die Haut. Ebenfalls können Pickel auf der Stirn ein Indiz für Störungen des Verdauungstraktes sein.

2. Pickel auf der Nase

Im Verhältnis zu den anderen Hautporen im Gesicht, sind die der Nase größer. Entsprechend kommt es häufig vor, dass hier Hautunreinheiten und Hautproblemen entstehen. Geht es nach der Chinesischen Medizin, so deuten Pickel auf der Nase auf einen zu hohen Blutdruck hin. Ebenso können auch die Cholesterinwerte schlecht sein, sodass die Ernährung auf mehr Obst, Gemüse und Nüsse umgestellt werden sollte.

3. Pickel auf den Wangen

Wenn Hautunreinheiten auf unseren rosaroten Schneewittchen-Wangen auftauchen, dann könnten Probleme mit dem Magen oder der Lunge (Atemwegsprobleme, Zigarettenqualm, verschmutzte Luft) die Ursache sein. Auch Allergien und Unverträglichkeiten könnten im Zusammenhang mit unreiner Haut auf den Wangen stehen. Doch es gibt noch eine weitaus größere Gefahrenquelle: das Smartphone. Denn sein Display ist übersät mit Bakterien, die auf die Haut übertragen werden können.

4. Pickel am Mund

Der Mund und die Mundwinkel spiegeln den Verdauungstrakt (Magen und Darm) wider. In diesem Fall könnte eine falsche Ernährung die Ursache für Pickeln am Mund sein. Daher ist es ratsam, auf zu viel Zucker und ungesunde Fette zu verzichten. Auslöser könnte auch eine mangelnde Hygiene nach dem Essen sein.

Was verursacht Pickel am Kinn?

Lästige Mitesser, Pickel und Akne gibt es nicht nur im oberen Gesichtsbereich sondern auch am Kinn. Wie aus dem Nichts tauchen sie auf. Aber seien wir mal ehrlich: Ein oder mehrere Pickel stellen nicht nur ein optisches Problem dar, sondern können auch unangenehm Schmerzen verursachen. Im schlimmsten Fall lassen Pickel am Kinn auch unschöne Pickelnarben zurück, die unliebsame Blicke auf sich ziehen. Doch woher kommen die Unreinheiten am Kinn?

Nervige Pickel am Kinn können aufgrund von Stress entstehen. Selbst wenn einem dies nicht immer sofort bewusst ist, macht sich der Körper auf diese Weise bemerkbar. Dann ist nämlich die Zeit gekommen, einen Gang zurück zu schalten. Wer also am Kinn häufig von Mitessern, Pickeln und Akne betroffen ist, sollte auf ausreichend Schlaf achten. Gleichwohl sollte ausreichend Wasser getrunken werden. Ungesunde Ernährung kann ebenfalls eine Ursache für unreine Haut am Kinn sein. Daher sollte man die eigene Ernährung und Lebensweise einem kurzen Check unterstellen und gegebenenfalls Änderungen herbeiführen.

Und ganz nebenbei: Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten wie beispielsweise eine Lactose-Intoleranz können auch ursächlich für unreine Haut am Kinn sein.

Eine weitere Ursache für Pickel am Kinn, vor allem bei Frauen, sind hormonelle Schwankungen, wie etwa im Laufe der Periode, nach dem Absetzen der Pille oder nach der Geburt eines Kindes.

Welche Hormone beeinflussen Pickel am Kinn?

Für Pickel (Akne) am Kinn sind maßgeblich die Hormone beteiligt. Ob kurz oder während der Periode, während der Schwangerschaft oder nach der Geburt des Kindes, unreine Haut führen in dieser Zeit häufig zu Mitesser, Pickel und Akne. Außerdem treten sie während den Wechseljahren auf. Und der Grund hierfür liegt im hormonellen Ungleichgewicht. Konkret: Sobald der Hormonhaushalt durcheinander gewirbelt wird, zeigt sich diese Veränderung an der Haut.

Werfen wir zunächst einen Blick auf das Androgen Testosteron. Es handelt sich hierbei um ein männliches Sexualhormon, das Talgdrüsen stimuliert und die Talgproduktion ankurbelt. Desto mehr von diesem Androgen im Körper des Menschen vorhanden ist, umso mehr bilden sich Hornzellen auf den Talgdrüsen. Das wiederum führt zu mehr 'Hornpfropfen', die das Abfließen des Talgs verhindern. Somit ist die perfekte Grundlage für unreine Haut geschaffen.

Den Gegenpart von Testosteron spielen weibliche Sexualhormone wie Östrogene und Gestagene. Sie sorgen dafür, dass das im Blut befindliche Androgen Testosteron in der Balance bleibt. Denn wenn der Östrogenspiegel absinkt und der Testosteronspiegel im Gegenzug ansteigt, erhöht sich die Gefahr von unreiner Haut im Gesicht und Pickel.

Übrigens: Hormonelle Schwankungen treten auch beim Absetzen der Anti-Baby-Pille auf. Schließlich muss der Körper durch den Wegfall der künstlichen Hormone wieder lernen, selbst das Gleichgewicht zwischen den männlichen und weiblichen Hormonen zu regulieren. Bis dieser Zustand wieder erreicht ist, zeigen sich gewöhnlich Pickel am Rücken und im Gesicht.

Neben all den bereits erwähnten Hormonen spielen auch die Schilddrüsenhormone bei der Entstehung von Mitessern, Pickel und Akne eine wesentliche Rolle. So beeinflussen sie unter anderem das Haarwachstum sowie die Talgproduktion in den Poren.

Welche Allergie kann hinter Pickel am Kinn stecken?

Wenn die Haut überempfindlich reagiert, könnte eine Allergie zugrunde liegen. Denn der menschliche Körper, das Immunsystem im Speziellen, reagiert auf körperfremde Stoffe (Allergene) und bildet Antikörper. Die Symptome einer solchen Reaktion können sich verschieden äußern, unter anderem durch Hautausschläge oder anderen Reaktionen der Haut wie zum Beispiel die Bildung von Pickeln am Kinn und Mund.

Ob es sich im Gesicht nur um einen vereinzelten Pickel handelt oder eine Allergie, zeigt sich allein darin, dass ein normaler Pickel nicht juckt. Liegt indes eine allergische Hautreaktion vor, so entzündet sich die betroffene Hautstelle und fängt zu jucken an. Darüber hinaus können sich noch weitere Symptome manifestieren.

Symptome bei einer Kontaktallergie

Hautrötung

Schwellung der Haut

Bläschenbildung

Bildung von Hautkrusten oder -schuppen

Brennen

Pickel und Pusteln

Eines steht bei einer allergischen Reaktion der Haut allerdings fest: Je früher auf die Hautveränderungen reagiert wird, desto eher können Hautschäden vermieden werden. Für eine genauere Abklärung einer Allergie, sollte der Hausarzt aufgesucht werden.

Einer der Gründe für eine Allergie kann die übermäßige Anwendung von Hautpflegeprodukten (Shampoos, Cremes, Seifen), Make-up und Parfüm sein. Infolge dessen trocknet die Gesichtshaut aus, sie spannt und brennt. Zudem bilden sich Rötungen mit kleinen Knoten und Bläschen, die sich unter Umständen auf der Stirn, den Wangen, um den Mund oder dem Kinn zeigen. Oft reichen schon die geringsten Mengen, um eine allergische Reaktion der Haut auszulösen. Daher sollte bei der Anwendung von kosmetischen Produkten stets auf die Menge geachtet werden. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass nicht jede Haut gleich ist. Fein aufeinander abgestimmt sollte daher die Anwendung der Pflegeprodukte und der Kosmetik sein.

Übrigens: Beim Sport sollte lieber auf Make-up verzichtet werden. Denn in Kombination mit Schweiß können die Drüsen verstopfen.

Exkurs: Stewardessen-Krankheit bzw. Periorale Dermatitis

Pickel sind lästig und werden als störend empfunden. Daher greifen Betroffene oft und viel zu Gesichtspflegecremes. Durch die häufige Anwendung solcher Pflegeprodukte kommt es zu einer Unverträglichkeitsreaktion der Gesichtshaut, die in der Welt der Medizin den Fachbegriff Periorale Dermatitis trägt, auch als Stewardessen-Krankheit bezeichnet. Im Grunde handelt es sich hierbei um einen Teufelskreis. Denn je öfter die 'Schönheitscremes' angewandt werden, desto mehr verliert die Haut an Feuchtigkeit. Das wiederum führt dazu, dass sich die Haut angespannt und trocken anfühlt. Erneut wird zu den Cremes gegriffen und die natürliche Schutzbarriere der Haut verliert ihre Funktionalität - Entzündungen bilden sich. Zudem kommt es zu Knötchen und Pusteln, die oftmals mit Schuppenbildung einhergehen.

Ein weiterer Grund für Pickel im Gesicht kann eine allergische Reaktion auf Kleidung sein. Denn oftmals sind neue Textilien mit chemischen Substanzen durchsetzt, die für Hautirritationen, Entzündungen und Pickel sorgen.

Warum darf man Pickel am Kinn nicht ausdrücken?

Gleich, an welcher Stelle Pickel im Gesicht auftreten, in Sachen Mitesser, Pickel und Akne sollte man die Finger weglassen. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Das Immunsystem des Menschen schafft das nämlich von ganz alleine. Wer den Pickel dennoch bearbeiten will, sollte sich bewusst machen, dass durch das Drücken und Quetschen weitaus mehr Schaden angerichtet werden kann. Denn wer Pickel ausdrückt schädigt das umliegende Gewebe. Die Haut wird noch anfälliger für Entzündungen, die wiederum den Heilungsprozess noch lange hinauszögern.