Pickel am Kinn: Info 1

Wenn der Körper auf Unreinheiten der Haut reagiert, fangen Pickel an zu sprießen. Denn die Talgdrüsen in den Poren sind verstopft. Um diese Blockade zu beheben, bedient sich der Körper an Bakterien. Es bildet sich Eiter und der Pickel wächst heran.