Natürlich schön Diese Hausmittel helfen gegen Pickel

Versuchen Sie also, Ihre Haut so gut wie möglich bei der Rasur zu schonen. Ohne Rasierschaum raspelt die Rasierklinge direkt an der Haut entlang. Benutzen Sie nach der Rasur noch dazu ein Deo oder machen Sie Sport, reizt das die Haut. Abhilfe bei entstandenen Pickelchen schaffen Hausmittel wie Zinksalbe oder Aloe vera. Am besten ist es jedoch, die Entstehung der Rasierpickel ganz zu vermeiden.