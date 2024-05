Neuartiges Verfahren Dieser Laser soll gegen Akne helfen

Unter Akne leiden Betroffene oftmals sehr. Die entzündlichen Pusteln treten meist durch Hormonveränderungen in der Pubertät auf und führen oft zu einem verminderten Selbstwertgefühl bis hin zu Depressionen. Häufig klingen sie nach der Pubertät ab – jedoch nicht immer: Auch Erwachsene können unter Spätformen der Volkskrankheit leiden, die ab dem 25. Lebensjahr auftreten. Bisher wurde Akne mit Medikamenten behandelt, doch manche mittleren bis schweren Krankheitsfälle sprechen darauf nicht an – sie sind therapieresistent. Patienten müssen zudem bei Medikamenten mit Nebenwirkungen rechnen. Entsprechend groß sind die Hoffnungen, die Akne-Betroffene in den sogenannten AviClear setzen - ein Laser-Gerät, das im April erstmals in Deutschland ausgeliefert wurde.