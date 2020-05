Ursachen, Symptome, Vorbeugung und Behandlung : Muskelkater - Quälgeist mit Verspätung

Wohl jeder hatte ihn schon mal: diesen dumpfen, kneifenden Schmerz beim Bewegen der Arme oder Beine. In der Umgangssprache Muskelkater genannt, hat es mit dem Übel rein physiologisch wohl eine ganz einfache Bewandtnis.

Wie entsteht Muskelkater? Wie kann man ihm vorbeugen? Und sollte man mit Muskelkater weiter Sport treiben? Wir liefern die große Übersicht.

Wie entsteht Muskelkater?

Nachdem man früher davon ausgegangen ist, dass die Muskeln infolge einer Überanstrengung übersäuern und daher die typischen Muskelschmerzen verursachen, ist man mittlerweile relativ sicher, dass die Ursache für Muskelkater in winzigen Rissen in den Zwischenscheiben (Z-Scheiben) des Muskelgewebes zu finden ist. Diese kleinen Muskelfaserrisse entstehen aufgrund von Überbelastung – zum Beispiel beim Sport oder beim Heben schwerer Gegenstände.

Personal Trainer Manuel Gajus, der mit seinen Kunden im Düsseldorfer Fitnessstudio "Holmes Place" arbeitet, erklärt wie es zu den Schmerzen kommt: "Sobald die Sarkomereinrisse in der Muskulatur entstanden sind, treten Blut und Wasser in den Muskel ein und drücken auf die bindegewebige Hülle (Muskelfaszie). Durch die in der Muskelfaszie sitzenden Dehnungsrezeptoren wird der Schmerz ausgelöst. Diesen Schmerz bezeichnen wir als Muskelkater."

Die Ursache der Beschwerden ist eine Überanspruchung der Muskulatur. So kann es sein, dass jemand lange gar keinen Sport getrieben hat und es nun kurzfristig übertreibt. Aber auch ungewohnte Bewegungsabläufe führen durch unvollkommene intramuskuläre Koordination - also der fehlerhaften gleichzeitigen Aktivierung von Muskelfasern durch Nerven - zu den gerade beschriebenen feinen Rissen und zu Muskelkater am folgenden Tag. Ein Grund zur Panik ist der Schmerz in den Muskeln aber nicht. Für gewöhnlich funktionieren die Selbstheilungskräfte des Körpers gut genug, um die Schmerzen nach ein paar Tagen wieder los zu sein.

"Aus medizinischer Sicht ist ein Muskelkater harmlos. Es ist eine leichte Form der Muskelverletzung, die keine dauerhaften Schäden verursacht, daher kann sanft weiter trainiert werden", erklärt Physiotherapeutin Bianca Antelmann, die in Kaarst bei Neuss eine Praxis betreibt und oftmals mit diesem Phänomen konfrontiert wird.

Der Namenszusatz "Kater" weist übrigens nicht auf eine Verbindung zu tierischen Schmerzen hin, sondern leitet sich von "Katarrh" ab, dem altgriechischen Wort für Entzündung von Schleimhaut. Es wurde schließlich eingedeutscht und fand seinen Weg in die Umgangssprache als "Muskelkater", was in erster Linie für Schmerzen steht. Die betroffene Muskulatur muss sich von diesen kleinsten Verletzungen, die vor allem durch exzentrische Bewegungen entstehen, erst wieder erholen. Diese Bewegungen werden auch unter dem Begriff "exzentrische Kontraktion" zusammengefasst. Es handelt sich dabei vor allem um abbremsende Bewegungen, die beispielsweise vorkommen, wenn man abwärts geht. Daher spüren viele Wanderer nach einem Bergabstieg auch am nächsten Tag, was sie getan haben. Es sind große Kräfte, die auf die kleinen Muskelfasern wirken und zu den erwähnten kleinsten Verletzungen und am nächsten Tag schmerzenden Muskeln führen.

Da gerade bei dieser Art der exzentrischen Belastung nur wenig Milchsäure (Laktat) produziert wird, ist die lange Jahre als allgemeingültig angesehene These, die Ursache für Muskelkater sei eine Übersäuerung der Muskulatur, wohl nicht zutreffend. Milchsäure wird in erster Linie bei schnellen und energieintensiven Sportarten in großer Menge produziert, während gerade der Abstieg von einem Berg wohl nicht mit einem 400-Meter-Lauf verglichen werden kann. Zudem spricht die Halbwertszeit des Laktats von 20 Minuten dagegen, dass man noch einen Tag nach der körperlichen Betätigung Muskelschmerzen verspürt.

Wie kann man Muskelkater vorbeugen?

Risse in den Muskelfasern sind meist die Folge unerwarteter und zu heftiger Belastungen. Daher sollte man die Muskulatur stets aufwärmen, bevor eine Sporteinheit ansteht. Ein richtiges Warm-up in Programmform kann individuell von einem Trainer oder Fitness-Coach erstellt werden. Aber auch im Internet gibt es jede Menge Tipps, wie man die sportliche Betätigung möglichst gefahrlos bewältigen kann.

Sport sollte zudem keine einmalige Erfahrung, sondern die Regel sein. Untrainierte Menschen, die sofort von null auf 100 gehen und ungewohnte Bewegungen durchführen, werden mit ziemlicher Sicherheit am nächsten Tag unter Schmerzen in den betroffenen Muskeln leiden. Daher lautet die Devise: Sport sollte man in Maßen regelmäßig treiben. Und zwar angepasst an das jeweilige Leistungsvermögen und den Alltag.

Zudem ist es wichtig, gerade die normalerweise weniger beanspruchten Muskelpartien nicht umgehend einer ungewohnten Belastung auszusetzen und eine geplante höhere sportliche Belastung vielleicht zuvor durch einen Fitnesstrainer oder eine andere Sportfachkraft analysieren zu lassen. Natürlich sind Dinge, die gut trainierten Sportlern ganz leicht fallen, für den Anfänger oftmals so gut wie unerreichbar. Ob man der sportlichen Belastung oder körperlichen Beanspruchung allgemein gewachsen ist, sollte daher vor jedem Training geklärt sein.

Personal Trainer Manuel Gajus empfiehlt das Muskelfaszientraining. "Das Fasziennetz umgibt den gesamten Körper. Faszien sind nicht nur mit den Muskeln verbunden, sondern auch mit den Knochen und wandeln die Kraft der Muskeln in Bewegung um. Vor oder nach jedem Training ist es sinnvoll, mit verschiedenen Faszienrollen über die beanspruchten Muskeln zu gehen, um das Gewebe zu glätten. Außerdem können so Verklebungen und Verhärtungen gelöst werden, um die Faszien auf Dauer geschmeidig zu machen. Das Faszientraining deckt mit der aktiven Regeneration nicht nur vorbeugend den Muskelkater ab, es entsteht gleichzeitig ein Effekt der Selbstmassage und der Erholung. Wichtig ist dabei eine professionelle Einführung", so der Fitness-Experte.

Doch auch mit einer Ernährungsumstellung kann man der Anfälligkeit für Muskelkater etwas entgegenwirken. Kalziumhaltige Milchprodukte wie Joghurt stärken nicht nur die Knochen, sondern auch die Regeneration der Muskeln. Auch Tomaten wirken Wunder, denn sie enthalten viel Magnesium, das für den Regenerationsprozess der Muskeln sehr nützlich ist. Der in Tomaten enthaltene Farbstoff Lycopin hilft weiterhin dabei, die Muskulatur zu entspannen und es gar nicht erst zu schlimmeren Verletzungen kommen zu lassen. Das gilt auch für den Granatapfel mit seinen entzündungshemmenden Flavonoiden und Tanninen und ebenfalls für grünen Tee. Auch regenerierend, weil stark kalium- und magnesiumhaltig, wirkt Kakaopulver.

Einige Interventionsstudien im Leistungssport haben gezeigt, dass die ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren vor dem Sport dazu beitragen kann, dass die für Muskelkater typischen Muskelschmerzen minimiert werden und auch die typischen Schwellungen nicht in dem Maße auftreten, in dem sie es sonst tun. "Entscheidend für die klinische Wirksamkeit war der Omega-3 Index. Daten von britischen Fußballspielern waren jüngst ähnlich. Der Effekt einer Einzeldosis unmittelbar nach Belastung war ebenfalls erkennbar. Ob auch trainingsbedingter Muskelaufbau durch Omega-3-Fettsäuren unterstützt wird, ist unklar", schreibt Prof. Clemens von Schacky in der "Sportärztezeitung".

Was hilft gegen Muskelkater?

Normalerweise beginnt ein Muskelkater erst Stunden nach dem Training beziehungsweise der körperlichen Anstrengung. Anschließend sollte man nicht den Fehler machen, gleich wieder in ein intensives Training einzusteigen. Dass starker Muskelkater danach nachlässt, ist ein Mythos. Körperliche Aktivität schadet nicht, sollte aber gemäßigt ablaufen, damit die Muskelverletzung – und nichts anderes ist ein Muskelkater – vom Körper selbst geheilt werden kann.

Moderate Bewegung ist also ein gutes erstes Mittel gegen die lästigen Schmerzen. Intensive Belastungen sollten hingegen vermieden werden. Wärme scheint ebenfalls dazu geeignet, die Pein zu lindern. Allerdings ist die Forschung hier immer noch nicht so weit, um eindeutige Therapien festzuschreiben. Physiotherapeutin Bianca Antelmann rät: "Vor dem Sport ist das Aufwärmen wichtig, nach dem Sport ein lockeres Cooldown. Statische Dehnungen nach dem Sport, Wärme (zum Beispiel ein Bad oder Sauna) und sanfte Massagen können bei Muskelkater helfen." Ob man letztlich auf heiße Kräuterbäder oder den Saunabesuch zurückgreift, bleibt freilich jedem selbst überlassen.

Ein weiteres probates Mittel zur Linderung der Beschwerden sind für manche Menschen Massagen mit Salben, die die Durchblutung anregen. Andere schwören auf Kälte oder Wechselbäder. Allerdings ist auch hier die Allgemeingültigkeit nicht gegeben. Vieles beruht auf individuellen Erfahrungen und Empfindungen und hält objektiven wissenschaftlichen Untersuchungen nicht stand.

2016 haben Caroline Atzrodt und Valerie Lüddecke in einer Studie namens "Effekt von Dehnen oder Wechselbad auf die Intensität von Muskelkater: Zwei physiotherapeutische Behandlungsansätze im Überblick" (Hrsg. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) untersucht, ob Dehnen oder Wechselbäder einen positiven Einfluss auf den Muskelkater haben. Sie kamen zu folgendem Schluss: "Gestützt auf die kritische Beurteilung der eingeschlossenen Studien, ist die Wirksamkeit der Interventionen statisches Dehnen und Wechselbad vernachlässigbar. Bezogen auf diese Bachelorarbeit, sollte konsequent auf diese Maßnahmen verzichtet werden. Dennoch erfuhren einzelne Probanden eine Schmerzlinderung durch Dehnen oder Wechselbad. Überzeugungen, patienteneigene Erwartungen und der Placebo-Effekt spielen eine relevante Rolle im Praxisalltag". Und weiter: "Für die Autorinnen steht fest, dass sie die Intervention statisches Dehnen zur Linderung von Muskelkater nicht empfehlen werden. Wenn Patienten bereits gute Erfahrungen damit gemacht haben, werden die Autorinnen sie trotzdem nicht davon abhalten.

Das Wechselbad ist wegen der umständlichen Anwendungsweise in der Praxis nicht immer praktikabel. Im Leistungssport könnte es aufgrund positiver Auswirkungen auf Muskelkraft und Ödeme jedoch empfohlen werden. Indirekten Zeichen von Muskelschädigung nach exzentrischem Training (Kraftverlust, Ödem) können mit einem Wechselbad entgegengewirkt werden. Zumindest konnten diese Effekte in zwei der untersuchten Studien nachgewiesen werden. Die schmerzlindernde Wirkung des Wechselbades ist zu wenig ausreichend, um die aufwendige Prozedur zu rechtfertigen. Ließen sich weitere positive Effekte auf Folgen von Muskelkater nachweisen, könnte die Anwendung von Wechselbädern dennoch rentieren." Die Behandlung eines Muskelkaters hat demnach sehr viel mit individuellen Erfahrungen zu tun. Bleibende Schäden sollten durch Muskelkater allerdings nicht entstehen.

Anders verhält es sich offenbar mit kalten Bädern. So veröffentlichte die "ÄrzteZeitung" bereits am 16. Februar 2012 eine Studie, in der untrainierte Probanden ein Sportprogramm absolvieren mussten, das unzweifelhaft zu Muskelkater an den Folgetagen führen würde. Ein Teil der Probanden badete unmittelbar nach der Sporteinheit in kaltem Wasser mit einer Temperatur von 15 Grad oder weniger. Die übrigen Testpersonen ruhten sich lediglich aus. Im Ergebnis kam es zu den Probanden, die kalt gebadet hatten, zu Verbesserungen des Muskelkater-Verlaufs, wie die "ÄrzteZeitung" berichtet: "Die Ergebnisse zum Vergleich Kaltwasserbäder versus Ausruhen: In 14 Studien waren Kaltwasserbäder bei Muskelschmerzen sowohl nach einem Tag wie auch nach zwei, drei und vier Tagen dem reinen Ausruhen überlegen, wobei am dritten Tag der Unterschied auf einer visuellen Analogskala am größten war, am ersten Tag war er am geringsten. Allerdings erbrachten die einzelnen Studien sehr heterogene Ergebnisse.

Nach ihrem subjektiven Empfinden gefragt, schienen sich die Sportler mit Kaltwasser-Bädern auch schneller zu erholen, objektive Messungen, etwa von Muskelspannung und -stärke, ergaben jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Auch Biomarker für Muskelschäden und Entzündungsprozesse zeigten keine signifikanten Unterschiede an."

Medikamentöse Behandlung ist bei Muskelkater eher nicht angezeigt, Sportmediziner Prof. Dr. Dieter Böning, der seit den 1970er Jahren zum Thema Muskelkater geforscht hat, trug mehrfach Studien zur Behandlung der typischen Muskelschmerzen zusammen. In einem Artikel in der "Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin" (Nr. 2, 2000) erklärt er: "Als Therapie ist bei der Verletzungsursache Ruhigstellung und Schonung zu empfehlen. Auf jeden Fall sollte man hohe Kraftbelastungen vermeiden. Wiederholung der muskelkaterauslösenden Bewegungen mit geringerer Kraft und Dauer am folgenden Tag verringert die Maximalkraft kurzfristig und verzögert den Anstieg der Creatin-Kinase. Vorübergehend lässt sich der Bewegungsschmerz durch vorsichtiges passives Dehnen oder leichte konzentrische Arbeit abschwächen.

Möglicherweise beruht auch die Wirkung der oft empfohlenen Wärmebehandlung auf einer Krampflockerung oder Ödemausschwemmung. Eine Cryotherapie innerhalb der ersten Stunden nach der Belastung erwies sich als völlig wirkungslos. Auch Massage führt nicht zur Besserung, was bei einer frischen Verletzung auch nicht zu erwarten ist. Es gibt meines Wissens keine Medikamente mit eindeutig erwiesener Wirkung gegen Muskelkater, seien es Muskelrelaxanzien, nichtsteroidale Antiphlogistica, Antioxidanzien oder Aminosäuren. Die Mitteilung, dass Ibuprofen eine vorbeugende (40Omg 4 Stunden vorher) wie auch eine therapeutische (400 mg 24 Stunden nachher) Wirkung habe, wurde nicht bestätigt. All dies spricht dafür, dass in den meisten Fällen weder Entzündungen noch Radikalschäden eine Rolle spielen. Kraftreduziertes Training und Wärmeanwendungen in der akuten Phase scheinen die sinnvollsten Maßnahmen zu sein."

Wann kann man mit Muskelkater wieder Sport machen?