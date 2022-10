Vorbeugende Therapie-Optionen : Diese neuen Medikamente lindern Häufigkeit und Schwere von Migräne

Stechende, pochende oder hämmernde Kopfschmerzen sind ein typisches Zeichen für Migräne. Foto: dpa/Andrea Warnecke

Düsseldorf Ausgerechnet im Urlaub dröhnt der Schädel. Was viele für Kopfweh halten, ist in Wirklichkeit oft Migräne. Was diese auslöst, und welche neuen Therapie-Optionen es gegen die Kopfschmerzattacken gibt.