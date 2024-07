Auf „Schwangerschaftsvergiftung“ untersuchen Mediziner wollen Bluthochdruck bei Schwangeren besser bekämpfen

Mediziner wollen die frühzeitige Diagnose und Behandlung von Bluthochdruck bei Schwangeren in Deutschland verbessern. Eine entsprechende Leitlinie wurde am Mittwoch veröffentlicht, wie die Uniklinik Würzburg mitteilte. Sie sei in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt worden. Konkret wird empfohlen, den Bluthochdruck genauer medikamentös zu behandeln als bisher.