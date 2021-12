Meditieren - 10 Dinge, die Sie über Meditation noch nicht wussten

3. Meditation kann an jedem Ort stattfinden

Anders als vielleicht erwartet, ist die Meditation an keinen Ort gebunden. Meditieren kann jeder grundsätzlich an jedem Ort. Praktiker suchen sich diesen ganz unterschiedlich aus. Während die Einen zu Hause einen festen „Meditationsplatz“ hergerichtet haben, meditieren die Anderen zwischendurch in der Pause am Arbeitsplatz, nutzen die Wartezeit im Stau im Auto oder in der Supermarktschlange oder nehmen sich eine Auszeit im Park.