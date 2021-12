Auch 2022 weiter auf Papier : Lauterbach stoppt das e-Rezept

Düsseldorf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zieht nach minimalen Tests die Notbremse. Ärzte, Kassen und Apotheken sind erleichtert, sie fordern gründlichere Prüfungen. Die Aktien der Versandapotheken brechen dagegen ein.

Ein großes Digitalprojekt in der Gesundheitsbranche strandet: Die Einführung des elektronischen Rezepts (e-Rezept) in Arztpraxen und Kliniken, die für Januar vorgesehen war, wird verschoben. Es sei deutlich geworden, das „die erforderlichen technischen Systeme noch nicht flächendeckend zur Verfügung stehen“, heißt es in einem Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums an die Gesellschafter der Gematik, die für das e-Rezept zuständig ist. Nun soll der Testbetrieb in den nächsten Wochen ausgeweitet werden. Wann ein neuer Anlauf kommt, ist offen.