Vor allem bei Standardarzneien Erneut Lieferengpässe bei Krebsmedikamenten

Ob Fiebersäfte oder bestimmte Antibiotika: Bei mehreren Medikamenten gibt es seit Längerem in Deutschland Lieferengpässe. Auch Arzneimittel in der Krebstherapie sind seit 2022 nicht mehr so leicht erhältlich. Das teilte die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) am 9. Januar mit. „Die Arzneimittelengpässe bestehen bereits seit Jahren, nehmen derzeit aber sicher deutlich zu“, sagte Hermann Einsele, Geschäftsführender Vorsitzender der DGHO.