Moderne Therapie bei Lungenkrebs Zweimal ein neues Leben

Es ist das Jahr 2016: Julia Mittelstaedt ist mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, als sie plötzlich ein unklares Druckgefühl im Hals verspürt und dazu merkwürdige Geräusche beim Atmen. Nach einem ersten Besuch beim Hausarzt geht alles ganz schnell: Plötzlich steht für die damals 38-Jährige die Diagnose Lungenkrebs im Raum. Endstadium. Metastasen haben bereits das Gehirn und die Lymphknoten befallen. Wie sie nach dieser Diagnose ihren Hochzeitstag erlebt hat, das kann sie bis heute nur schwer in Worte fassen. Schweigen. Schlucken. Und dann nur wenige Worte: „Es war schon schwer. Ja, es war schwer. Aber es war schon ein besonderes Ja an diesem Tag.“ Montags darauf ging es ins Krankenhaus.