Fortschritt in der Medizin: Mit LED-Licht auf Polypenjagd

Düsseldorf Mit modernster Technik lassen sich heute Darmpolypen noch frühzeitiger erkennen. Die Krebsvorsorge per Koloskopie ist damit hocheffektiv – und zugleich sicherer.

Matthias Wennings Aufgabe ist es, Licht ins Dunkel zu bringen. Und das gelingt dem Chefarzt der Inneren Medizin mittlerweile dank modernster Technik deutlich besser. Die für eine Million Euro umgebaute und gerade offiziell eröffnete Endoskopie-Abteilung sei die neueste in Düsseldorf, sagt er und zieht, was die Lichtleistung seiner Geräte angeht, den Vergleich zur Scheinwerfertechnik im Autobau. „Dort folgte auch auf Halogen erst Xenon und dann LED“, sagt er. „Für uns bedeutet das: Es wird immer heller.“

Vorbereitung Um den Darm gründlich zu reinigen, muss der Patient am Vorabend der Untersuchung und am Morgen ein Abführmittel einnehmen. Außerdem darf ab dem Mittag des Vortags nichts mehr gegessen werden – ausgenommen sind klare Suppen, Tee und Limonade. Die Abführlösung gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, begleitend muss viel getrunken werden. Insgesamt ist die Vorbereitung der unangenehmste Teil einer Darmspiegelung – aber erträglich.

Darmkrebs Trotz der Fortschritte in der Technik der hochauflösenden Videoendoskopie werden mehr als 50 Prozent aller kolorektalen Karzinome in bereits fortgeschrittenen Tumorstadien diagnostiziert.

Das Fatale: Lediglich 20 Prozent der Menschen halten sich daran. Regelmäßig bedeutet, alle zehn Jahre, nur Risikogruppen wie etwa Colitis-Ulcerosa-Patienten beziehungsweise Menschen, die einen Darmkrebs-Kranken in der nahen Familie hatten, sollten häufiger beziehungsweise früher kommen. „Und zwar zehn Jahre vor dem Alter, in dem der Angehörige erkrankte“, erklärt Wenning. Generell gilt: Frauen gehen früher zur Vorsorge, Männer warten zu lange und haben deshalb oft schwerere Befunde. „Je früher aber Darmkrebs entdeckt wird, umso besser sind die Heilungschancen“, sagt der Mediziner.

Aus Wennings Sicht ist die Darmkrebs-Vorsorge dabei absolut sinnvoll und ersetzt nicht andere Diagnose-Möglichkeiten. Die Koloskopie verschaffe dem Patienten nicht nur auf Jahre hinaus Gewissheit, sondern sei auch mit extrem geringem Risiko verbunden. „Natürlich ist das Herausnehmen eines großen Polypen ein chirurgischer Eingriff“, sagt der 51-Jährige, „aber die Gefahr, den Darm zu verletzen, bewegt sich im Promille-Bereich.“ Bei einer Untersuchung ohne Gewebe-Entnahme seien solche Verletzungen eine Rarität, kämen also so gut wie gar nicht vor. Auch dass durch ein schlecht gereinigtes Koloskop Keime in den Darm getragen werden, ist heute so gut wie ausgeschlossen. Spezielle Spülmaschinen reinigen die Geräte nach jedem Einsatz mechanisch und chemisch. „Das überlebt kein Keim“, sagt Wenning. Rund 20 Minuten dauert eine Koloskopie, der etwa 1,5 Meter lange Schlauch wird dabei bis in den Dünndarm geführt. Zum Vergleich: Für eine Gastroskopie, also eine Magenspiegelung, veranschlagt Wenning fünf bis sechs Minuten.