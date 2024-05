Nicht weniger als „revolutionär“ Neuer Laser soll wirklich gegen Akne helfen

Düsseldorf/ Bochum · In Deutschland – auch in NRW – wurde gerade ein neuer Laser auf den Markt gebracht, den Dermatologen als Durchbruch in der Aknebehandlung bewerten. Welche Hoffnungen sich Betroffene mit dem rund 150.000 Euro teuren Gerät auf Heilung machen können.

22.05.2024 , 12:41 Uhr

Der Akne-Laser ist zur Behandlung von leichten, mittelschweren und schweren Krankheitsfällen geeignet. Foto: Aleksandr Rybalko/istock