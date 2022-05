Tipps für den Krankenhausaufenthalt

Die meiste Kraft büßen Sie durch bettlägerigkeit ein. Innerhalb einer Woche baut ihr Organismus massiv ab. Das Herzvolumen nimmt ab, die Muskulatur bildet sich zurück, der Körper wird weniger mit Sauerstoff versorgt. Wie sehr, das ist messbar: 21 Prozent weniger davon fließt durch die Adern. Das schwächt das Herz-Kreislauf-System. Auch die Blutproduktion nimmt ab. Das Immunsystem wird schwächer, das Thromboserisiko und der Knochen- und Knorpelabbau steigen an. Darum: Bleiben Sie auch im Krankenhaus möglichst jeden Tag in Bewegung. Niemand erwartet von Ihnen Frühsport im Krankanhauspark. Versuchen Sie einfach in Begleitung aufzustehen und vorsichtige die ersten Schritte über den Krankanhausflur zu unternehmen. Schon allein mit diesen ersten MAßnahmen stoppen Sie den körperlichen Abbau.