Weltkrebstag am 4. Februar Biontech-Chef Sahin hält Krebs langfristig für kontrollierbar

Sahin forscht seit Jahrzehnten an Krebs und ist Professor für experimentelle Onkologie an der Universitätsmedizin Mainz. Das von ihm gegründete Unternehmen Biontech forscht derzeit an knapp 30 neuen Krebstherapien und stützt sich dabei insbesondere auf künstliche Intelligenz. Ab 2026 hofft Sahin, dass dann erste Medikamente bereit für eine Zulassung sind. „Bis 2030 wollen wir ein großes Portfolio an Krebstherapien auf dem Markt haben“, sagte der Biontech-Chef anlässlich des Weltkrebstages.