Krankheit Diese Promis haben den Krebs besiegt

Schauspieler Michael Douglas gab 2010 an, an Krebs erkrankt zu sein. Zunächst sprach er von Kehlkopfkrebs, erklärte 2013 aber, dass er am wesentlich gefährlicheren Zungenkrebs erkrankt sei. Ein Arzt habe ihm zu der Lüge geraten, da Douglas kurz vor einer Werbetour stand.