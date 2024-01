Zu wenig Penicillin Kinderärzte beklagen Versorgungsengpässe bei Medikamenten

Der Kinderärzte-Präsident beklagte zudem, dass viele Kinderkliniken aus Überlastung nach wie vor gezwungen seien, schwerkranke Kinder zu verlegen: „Das gehört inzwischen zum bitteren Alltag im Winter“, so Hubmann. „Wir haben uns schon daran gewöhnt, regelmäßig Kinder von München nach Garmisch zu transportieren, weil es in München kein freies Bett mehr gibt.“ So lange sich nichts grundlegend an der Ausstattung der Kinderkliniken ändere, reichten kleine Infektionswellen, um wieder an die Belastungsgrenze zu kommen.