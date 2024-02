Statistik für NRW Warum es immer mehr Adipositas-Kranke in Kliniken gibt

Düsseldorf · Immer mehr Menschen mit starkem Übergewicht müssen in NRW stationär behandelt werden. Im Jahr 2022 waren es mehr als dreimal so viele Betroffene als noch zehn Jahre zuvor. Was ein Kardiologe dazu sagt und warum Abnehmspritzen für ihn nicht die Lösung sind.

29.02.2024 , 17:34 Uhr

Immer mehr Menschen in Deutschland bringen zu viele Kilos auf die Waage. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen