Hörsturz - Symptome, Folgen und Behandlung

Düsseldorf Wenn man auf einem Ohr plötzlich nichts mehr hört, ist der Schreck groß. Ursache kann ein Hörsturz sein - der wird meistens durch Stress ausgelöst.

Im ersten Moment denkt Rolf Jennes an eine Störung in der Telefonleitung. Denn die Stimme seines Chefs hört sich von einem Moment zum nächsten dumpf an. Doch als er auflegt, bleibt das irritierende Gefühl auf seinem Ohr. Voller Sorge geht Jennes zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, der mit Hilfe eines Hörtests einen Hörsturz diagnostiziert. Jennes erwartet nun eine sofortige Behandlung. Stattdessen rät der Arzt zunächst abzuwarten, Stress zu meiden und sich Ruhe zu gönnen - und schreibt ihn krank.

Was vor einigen Jahren noch als Notfall in Kliniken und bei Hals-Nasen-Ohrenärzten behandelt wurde, veranlasst Ärzte heute nur in Einzelfällen unmittelbar zu therapeutischem Handeln. Der Grund: „Wir wissen, dass die Hälfte der Hörstürze auch ohne Behandlung nach wenigen Tagen wieder verschwindet“, sagt Michael Deeg, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Freiburg und Sprecher des Deutschen Berufsverbands der Hals-Nasen-Ohrenärzte. In einigen Studien beobachtete man sogar noch höhere Spontanheilungsraten. Oft seien die in der Regel einseitig auftretende Symptome wie Rauschen, ein Druckgefühl, Schwindel, Doppelhören oder Ohrgeräusche (Tinnitus) bereits am nächsten Tag weg.