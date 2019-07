Kostenpflichtiger Inhalt: Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz : Wen Mücken besonders gerne stechen

Foto: dpa, bsc wok fpt tmk 19 Bilder Das hilft gegen Mücken.

Düsseldorf Manche Menschen ziehen Mücken fast schon magisch an. Andere bringen vom Grillabend am Rhein höchstens einen Stich mit. Wen stechen die Blutsauger am liebsten und warum? Eine Typologie.