Erwachsene, Kinder, Hunde : Woran erkenne ich einen Hitzschlag?

Düsseldorf Bis zu 41 Grad könnte es in den kommenden Tagen werden. Davor warnen Meteorologen. Denn bei diesen Temperaturen drohen Hitzschlag und Hitzeerschöpfung für Mensch und Tier. Was Sie wissen müssen.

Warme Sommertage sind etwas schönes - so lange die Hitze noch erträglich ist. Immer häufiger erreichen die Temperaturen in NRW jedoch Rekordwerte. Auch für die kommenden Tage warnen Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes vor bis zu 41 Grad. Das sind Temperaturen, mit denen auch der Körper nicht mehr so leicht fertig wird.

Wird es draußen heiß, droht dem Körper Überhitzung. Also werden verschiedene Mechanismen in Gang gesetzt: Um Wärme loszuwerden, steigert der Körper zuerst die Durchblutung der Haut. Dadurch wird das erwärmte Blut aus dem Körperinneren vermehrt an die Oberfläche geleitet. Erkennen kann man das etwa daran, dass der Ehering nicht mehr so leicht vom Finger rutscht. In der Folge werden die Organe weniger versorgt, der Magen-Darm-Trakt zum Beispiel wird weniger durchblutet. Das ist auch der Grund, warum Ernährungsexperten im Sommer zu leichten Speisen raten anstatt zu Schnitzel oder Braten. Je länger die Hitze andauert, desto anstrengender wird es allerdings für den Körper. Vor allem Senioren, Menschen mit Vorerkrankungen und Kinder sowie Babys, können Probleme damit haben, ihren Wärmehaushalt zu regulieren. In der Folge droht Hitzeerschöpfung oder sogar ein Hitzschlag.