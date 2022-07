Rat einer Hautärztin : Wie Sie an heißen Tagen frisch bleiben, obwohl Sie schwitzen

Köln/München Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der die Vorfreude auf die erfrischende Dusche am Abend groß ist. Endlich den Schweiß runterspülen und sich wieder frisch fühlen - wenn auch nur kurz.

Dabei ist der Mechanismus hinter dem Schwitzen ziemlich clever. Hautärztin Uta Schlossberger aus Köln beschreibt ihn als Klimaanlage des Körpers. Steigt die Umgebungstemperatur an, produzieren die Schweißdrüsen in der Haut ein Sekret aus Wasser, Kochsalz, Fettsäuren und anderen Stoffen. Kurz gesagt: Schweiß. Der verdunstet in der Hitze, was unserer Hautoberfläche Abkühlung verschafft.