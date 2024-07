Hitze-Tage Warum Sonnencreme allein nicht vor Hautkrebs schützt

In einer Übersichtsarbeit hat auch Jürgen Lademann, Dermatologe an der Charité in Berlin, diese Frage untersucht. Das Ergebnis: Die heute eingesetzten Lichtschutzfaktoren können zwar vor einer selteneren Form des weißen Hautkrebses – dem Spinaliomen (Stachelzellkrebs) – schützen. Ob die Lichtschutzfaktoren in Sonnenschutzmitteln jedoch auch vor der weit häufigeren Form – dem Basaliom (Basalzellkrebs) – Schutz bieten, ist unklar. Noch widersprüchlicher sei die Studienlage beim Melanom. Man wisse zu wenig über die genauen Mechanismen, die zur Entstehung schwarzen Hautkrebses führen, sagt Lademann. Allerdings nimmt man an, dass sowohl die Häufigkeit von Sonnenbrand wie auch die UV-Dosis über die Jahre eine Rolle spielen.