Was hilft und was nicht Die besten Tipps gegen Sonnenbrand

Luftige Kleidung tragen

Alles, was die geschädigte Haut reizt, tut ihr nicht gut. Dazu gehört auch enge Kleidung, die die Haut reizt. Deshalb Kleidung aus hautfreundlichen, leichten Textilien wählen, die luftig und weit geschnitten ist. Dunkle Kleidung kann in diesem Fall besser sein als helle. „Der Körper kühlt, indem er Wärme abstrahlt. Sie wird auf die Haut zurückgeworfen, wenn man helle Kleidung trägt“, sagt Physiker Stienkemeier. Dunkle, lockere Kleidung kann also hier von Vorteil sein. Anders sieht es bei eng anliegenden dunklen Klamotten aus. „Sie heizen sich in der Sonne stark auf und geben die Wärme direkt an die Haut ab“, so der Experte. Außerdem hänge viel von der Dicke des Stoffes ab.