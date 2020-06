Infektionskrankheiten : Was genau ist Herpes? Auslöser, Symptome, Behandlung

Die Lippe juckt und kribbelt, die Haut beginnt um den Mund zu spannen und wenige Stunden später bilden sich kleine, brennende Bläschen. Betroffene kennen die gängigen Anzeichen nur zu gut, wenn Herpes im Anmarsch ist. Aber was genau ist Herpes, was sind die Auslöser und was kann man dagegen tun?

Herpes ist eine Volkskrankheit: Beinahe jeder Mensch infiziert sich schon als Kind oder Jugendlicher mit den Viren, die diese Krankheit auslösen. Aber die Menschen sind von dieser Infektion unterschiedlich stark betroffen. Die einen bekommen nie Symptome, die anderen nur eine geschwollene Lippe, und wieder andere werden von Herpesbläschen an den verschiedensten Körperstellen geplagt. Ansteckungen passieren über den direkten Hautkontakt vor allem während einer akuten Infektion, etwa beim Küssen, aber auch beim Geschlechtsverkehr, nicht aber durch Husten, Niesen oder Sprechen. Auch infizierte Gegenstände wie Gläser, Zahnbürsten, Handtücher oder Sexspielzeug, können für eine Ansteckung mit Herpes-Viren sorgen. Glücklicherweise sind Infektionen mit den weit verbreiteten Viren vom Typ Herpes simplex - mit Ausnahme in der Schwangerschaft - nicht wirklich gefährlich, sondern nur hochgradig lästig.

Eine Heilung ist nicht möglich, da die Viren nach der Infektion im Körper verbleiben. Doch verschiedene Maßnahmen helfen bei der Behandlung und Vorbeugung. Nachfolgend erfahren Sie alles Wissenswerte rund um die Auslöser, Symptome und Therapie-Möglichkeiten der Herpesinfektion.

Was ist Herpes?

Der Begriff „Herpes“ kommt aus dem Alt-Griechischen und bedeutet so viel wie „Etwas Kriechendes“. Gemeint sind die Bläschen, die sich an der Lippe oder an anderen Körperstellen bilden und sich langsam ausbreiten können. Erst lange nachdem die Krankheit von den Ärzten auf diesen Namen getauft worden war, wurde entdeckt, dass es Viren sind, die die Symptome auslösen. Und erst noch viel später wurde dann nach und nach klar, dass es nicht ein einziges Herpes-Virus gibt, sondern sehr viele verschiedene. Manche lösen gar keine Symptome aus, andere nur Erkrankungen bei Tieren, viele aber sind die Ursache für eine ganze Reihe unterschiedlicher Krankheiten bei Kindern und Erwachsenen; diese werden „Humane Herpes-Viren“ genannt, abgekürzt HHV.

Welche Arten von Herpes gibt es?

Über 130 verschiedene Virustypen gehören zu den Herpesviren. Acht Typen der Herpesviren finden sich im Menschen wieder und werden daher auch als "Humane Herpesviren" bezeichnet.

Humanes Herpes-Virus Typ 1 und Typ 2

Zu den häufigsten und bekanntesten Herpesvirus-Erkrankungen gehören das Lippenherpes (Herpes labialis), das durch Humane Herpes-Viren Typ 1 (HHV 1) hervorgerufen wird, und das Genital-Herpes (Herpes genitalis), das meist durch Herpes-Viren Typ 2 (HHV 2) ausgelöst wird, gelegentlich auch durch HHV 1. So zeigen sich bei Erkrankungen wie den Lippenherpes flüssigkeitsgefüllte, juckende und schmerzhafte Bläschen im Bereich der Lippen, die Probleme beim Essen oder Trinken verursachen können und sich ohne Behandlung bis auf die Wange und im Mund ausbreiten können. Vor allem während eines akuten Schubs können die Viren übertragen werden.

Das Herpes-simplex-Virus des Typ 2 hingegen kann sowohl im Genital- als auch im Analbereich zu Symptomen führen, an der Eichel beziehungsweise auf den Schamlippen zu schmerzhaften Bläschen und zu Schwellungen führen. Die Übertragung erfolgt beim Anal-, Oral- und Geschlechtsverkehr und auch bei der Verwendung von Sextoys. Was viele nicht wissen: Lippenherpes (HSV-1) kann auch auf die Genitalien weitergegeben werden, genau wie umgekehrt Genitalherpes (HSV-2) auf den Mund übertragbar ist.

Rund 90 Prozent der Menschen stecken sich im Laufe ihres Lebens mit Herpes-simplex-Virus Typ 1 an, während das Herpes-simplex-Virus Typ 2 etwa 20 bis 30 Prozent aller Erwachsenen in sich tragen.

Nach dem Ausheilen der Symptome verbleiben die Viren schlafend im Körper. So kann es zu immer wiederkehrenden Ausbrüchen dieser Erkrankung kommen. Es genügt, dass das Immunsystem geschwächt ist, sei es auch nur vorübergehend wie etwa bei einer Erkältung oder Stress, und schon zeigen sich die für Herpes typischen Symptome. Ansteckend für andere ist die Erkrankung nur im akuten Schub: In der Flüssigkeit in den schmerzenden, juckenden Bläschen tummeln sich Millionen von aktiven Viren (Besonderheiten der Herpes-Infektion in der Schwangerschaft und Behandlungsmöglichkeiten finden Sie weiter unten im Text).

Varizella-Zoster-Virus

Auch bei dem Virus, das Windpocken (Varizellen) und die Gürtelrose (Herpes Zoster) auslöst, handelt es sich um ein Herpes-Virus, das sogenannte Varizella-Zoster-Virus. Die Windpocken zählen zu den klassischen Kinderkrankheiten. Die Krankheit beginnt gewöhnlich mit Fieber, anschließend kommt es zu einem flecken- und bläschenbildenden, juckenden Hautausschlag. Nach ungefähr zehn Tagen ist der Ausbruch wieder verschwunden. Da Varizellen selbst bei vorher gesunden Kindern sehr schwer verlaufen und bei einer von 1000 Erkrankungen auch zu Schädigungen des Gehirns führen können, ist die Windpockenimpfung im Säuglingsalter seit 2004 Kassenleistung.

Bei einer Varizellen-Infektion während der Schwangerschaft kann das ungeborene Baby erheblich geschädigt werden. Gleiches gilt, wenn das Neugeborene in den ersten Lebenstagen infiziert wird. Jedes dritte Neugeborene überlebt eine solche Infektion nicht. Deshalb sollten Frauen mit Kinderwunsch unbedingt gegen Windpocken geimpft sein, und Neugeborene müssen vor dem Kontakt mit Erkrankten geschützt werden.

Da nach durchgemachten Windpocken die Varizellen-Viren weiterhin im Körper schlummern, können sie im Erwachsenenalter erneut eine Infektion auslösen: die Gürtelrose. Sie kann bei älteren Menschen spontan auftreten oder auch bei jüngeren Menschen in Phasen einer herabgesetzten Immunabwehr. Diese Krankheit kündigt sich oft mit einem brennenden Schmerz in der betroffenen Körperregion an, meist wie ein Gürtel (griechisch: Zoster) auf einer Seite des Rumpfes, zum Beispiel entlang dem Rippenbogen. Anschließend bilden sich rote Flecken, aus denen sich mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen entstehen. Begleitend können auch Fieber und Juckreiz auftreten. Bei einem normalen Krankheitsverlauf heilen die Bläschen zwar nach zwei bis vier Wochen ab. Schwere Verläufe mit lang anhaltenden, schwersten Schmerzperioden, die nur noch mit Opiaten beherrscht werden können, sind jedoch nicht selten. Deshalb ist seit einem Jahr für Personen ab 50 Jahren mit herabgesetzter Immunabwehr und für alle Menschen ab 60 Jahren die Impfung gegen Herpes Zoster ebenfalls eine gesetzliche Leistung.

Epstein-Barr-Virus

Auch das Epstein-Barr-Virus, das das Pfeiffersche Drüsenfieber auslöst, gehört zur Familie der Herpes-Viren. Da sich die Viren sehr leicht übertragen lassen, findet die Infektion meist schon im Kindesalter statt und verursacht nur selten Symptome. Bei Erwachsenen dagegen sind die Symptome mit hartnäckigem Fieber, Halsschmerzen, geschwollenen Lymphknoten und einer manchmal lang anhaltenden Müdigkeit belastender. Darüber hinaus schwellen die Lymphknoten schmerzhaft an, häufig aber auch die Milz und die Leber. Da die Viren vor allem direkt über den Speichel übertragen werden, wird das Pfeiffersche Drüsenfieber auch als Kuss-Krankheit (Kissing Disease) oder Studentenfieber bezeichnet. Übrigens: Unter den Experten besteht schon lange der Verdacht, dass das Epstein-Barr-Virus auch bei der Entstehung von Morbus Hodgkin und des Burkitt-Lymphoms sowie von Autoimmunerkrankungen wie multiple Sklerose oder rheumatoide Arthritis eine Rolle spielen könnte. Eine Impfung gibt es bisher noch nicht.

Cytomegalievirus

Wie die Erreger der Windpocken oder des Lippenherpes gehören auch die Erreger der Zytomegalie zur Familie der Herpesviren. Etwa die Hälfte der Bevölkerung hat irgendwann im Leben, meist vermutlich schon im Kindesalter, eine Infektion durchgemacht. Wenn das Immunsystem des Menschen intakt ist, merkt man die Infektionskrankheit in der Regel gar nicht. Nur in seltenen Fällen stellen sich grippeähnliche Beschwerden ein. Gefährlich werden die Cytomegalie-Viren erst bei einem sehr geschwächten Immunsystem, wie etwa bei Menschen mit Krebs, Aids oder einer immunsuppressiven Behandlung nach einer Organtransplantation.

Für Schwangere selbst stellt eine akute Zytomegalie-Infektion zunächst keine bedrohliche Erkrankung dar. Bei einer Neuinfektion mit dem Zytomegalievirus während der Schwangerschaft können aber die auf das werdende Kind übertragenen Herpesviren schwerste Schädigungen verursachen. Deshalb sollten Schwangere immer eine solche Infektion unbedingt vermeiden. Wenn die Schwangere ganz sicher gehen will, kann sie bereits zu Beginn der Schwangerschaft testen lassen, ob sie Antikörper hat. Dann sind sie und ihr Baby vor einer Infektion geschützt. Ist das nicht der Fall, dann sollte sie maximal auf Hygiene achten, um sich das Virus nicht einzufangen, insbesondere im Umgang mit anderen Säuglingen und Kleinkindern.

Als Therapie in der Schwangerschaft kommen nur Immunglobuline in Frage; die üblichen Virus-abtötenden Arzneimittel sind für die Schwangerschaft nicht zugelassen.

Humane Herpesviren 6 und 7

Beinahe jedes Kind zwischen dem sechsten Monat und dem siebten Lebensjahr macht zumindest einmal ein Dreitagefieber (Roseola infantum) durch, eine Erkrankung, die von einer Infektion mit Humanen Herpesviren Typ 6 herrührt. Bei dieser Krankheit tritt hohes Fieber auf. Ansonsten verläuft sie gewöhnlich ohne eindeutige Symptome. Manchmal kommt es zu Husten, Durchfällen, Anschwellen der Lymphknoten im Nacken und gelegentlich zu Fieberkrämpfen. Nach ungefähr drei Tagen zeigt sich ein Ausschlag auf der Brust und am Rücken und das Schlimmste ist überstanden.

Übrigens: Bei Erwachsenen tritt das Drei-Tage-Fieber selten auf, da die meisten von ihnen sich bereits im Kindesalter mit den Humanen Herpesviren angesteckt haben. Bei einem geschwächten Immunsystem kann die Infektion allerdings auch schwer verlaufen und eine Entzündung des Gehirns hervorrufen.

Kaposi Sarkom-assoziiertes Herpesvirus

Eigentlich harmlos ist das Humane Herpesvirus 8; ein Kontakt mit dem Virus löst bei ansonsten gesunden Personen keinerlei Symptome aus. Nur dann, wenn das Immunsystem dauerhaft und schwer gestört ist, vor allem bei einer fortgeschrittenen HIV-Infektion oder nach Organ-Transplantationen, können diese Viren sehr typische Hautveränderungen hervorrufen - das Kaposi Sarkom. Es handelt sich um eine Krebserkrankung mit sehr vielen Herden in der Haut, den Lymphknoten oder auch in den inneren Organen. Wenn es gelingt, die Immunschwäche zu beseitigen, zum Beispiel mit einer erfolgreichen HIV-Therapie, kann die Erkrankung zum Stillstand kommen.

Wo kann Herpes auftreten?

Die Humanen Herpes-Viren des Typ 1 (HHV) verursachen unangenehme Bläschen im Lippen- und Mundbereich (Lippenherpes). Aber auch an anderen Stellen im Gesicht, wie zum Beispiel an der Nase und am Auge, können Infektionen entstehen. Das Humane Herpes-Virus des Typ 2 hingegen kann Symptome im Genitalbereich (Genitalherpes) und im Analbereich zeigen, aber auch am Po und an den Schenkeln. Übrigens: Das Herpes-simplex-Virus des Typ 2 ruft Symptome sowohl im Genital- als auch im Analbereich hervor.

Abgesehen von den soeben genannten Herpesviren gibt es noch weitere Herpes-Viren-Typen, die Erkrankungen wie etwa Windpocken, Gürtelrose, Pfeiffersche Drüsenfieber und andere auslösen können. Ebenso können die Herpes-Viren in die Blutbahn geraten und mitunter innere Organe wie die Lunge befallen oder eine gefährliche Gehirnentzündung (Herpes-Enzephalitis) verursachen.

Wer kann Herpes bekommen?

Wer sich einmal mit Herpes angesteckt hat, wird das Virus sein Leben lang nicht wieder los. Die Übertragung erfolgt von Mensch zu Mensch, und zwar durch engen Körperkontakt, über Speichel oder durch Geschlechtsverkehr. Eine Ausnahme stellen indes die Varizella-Zoster-Viren dar, die sowohl durch Tröpfcheninfektion als auch in Form einer Schmierinfektion übertragen werden.

Und eines steht fest: Fast jeder Mensch kommt im Laufe des Lebens mit Herpesviren in Berührung, ohne es zu wissen, dass sie sich mit Erregern aus der Familie der Herpesviren infiziert haben.

Zumeist erfolgt die Primärinfektion üblicherweise in der Kindheit. In diesem Fall können die Viren über Haut oder Schleimhäute in den Körper eindringen und zu den Knotenpunkten der Nerven (Nervenganglien) wandern. Dort bleiben sie in einer Art Ruhephase (Latenz), ohne dass der Betroffene Beschwerden hat und die Infektion überhaupt bemerkt wird.

Es gibt viele unterschiedliche Faktoren, die dazu führen können, dass die Viren wieder aktiv werden - es kommt zu einer Sekundärinfektion. Dann wandern die Viren an den Nervenbahnen wieder zur Haut und lösen dort eine erneute Erkrankung aus. Starke Sonnenstrahlung, aber auch Fieber, Stress oder ein geschwächtes Immunsystem können eine solche Aktivierung auslösen, ebenso aber auch psychischer oder körperlicher Stress, kleinere Hautverletzungen, Medikamente und Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen beziehungsweise unterdrücken. Eine solche Aktivierung kann man nicht verhindern; man kann lediglich möglichst früh beim Auftreten der ersten Symptome die Behandlung mit einer Virus-hemmenden Creme beginnen.

Ursachen für eine rezidive Infektion:

psychischer oder körperlicher Stress

Verletzungen

Erkältungen und grippale Infekt

hormonelle Schwankungen

Medikamente, die das Immunsystem schwächen bzw. unterdrücken

HIV-Erkrankung

intensive UV-Strahlung

lokales Trauma durch einen operativen, zahnärztlichen oder kosmetischen Eingriff

bei Frauen in der Zeit der Menstruation

Schwangerschaft

kaltes Wetter

Was sind Auslöser für Herpes?

Übertragen wird Herpes meistens durch Schmierinfektion, wobei Ansteckungen durch Tröpfcheninfektion ebenso möglich sind, beispielsweise durch:

Kontakt beim Küssen

Geschlechtsverkehr

gemeinsam genutzte Dinge wie Gläser, Besteck oder Handtücher

enger Körperkontakt

Sprechen, Husten oder Niesen

Herpes-Viren benötigen Feuchtigkeit. In trockener Umgebung überleben sie daher nicht lange. Außerhalb des Körpers sind sie bis zu 48 Stunden in der Lage zu existieren. Insbesondere die Flüssigkeit der Bläschen ermöglicht eine Ansteckung mit den Viren. Stechen oder kratzen Sie diese daher nicht auf. Je mehr die Bläschen verkrusten, desto geringer ist das Risiko, sich anzustecken. Ein Aufkratzen verzögert zudem den Heilungsprozess und begünstigt Entzündungen und Narben.