Holunder und Hibiskus Gesundmacher aus der Natur

Außerdem gibt es auch Gesundmacher aus der Natur, deren Nutzen durchaus bewiesen ist. Einen davon hat der Verein NHV Theophrastus zur Heilpflanze des Jahres 2024 gekürt: den Holunder. „Mit der Auszeichnung des Schwarzen Holunders rückt ein Gewächs in den Mittelpunkt, das schon in vorchristlicher Zeit hochgeschätzt war“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins, der seine Aufgabe darin sieht, das Wissen um altbekannte Heilpflanzen zu erhalten und weiterzutragen. Tatsächlich nutzten schon die Menschen in der Antike Sambucus nigra, wie der Schwarze Holunder wissenschaftlich heißt. Seine positiven Effekte vor allem bei Erkältungsbeschwerden und grippalen Infekten verdankt der Strauch aus der Familie der Moschuskrautgewächse seinen Inhaltsstoffen: Schwarzer Holunder enthält Flavonoide und ätherische Öle, seine Früchte sind reich an Vitamin C sowie Gerb- und Mineralstoffen. Vor allem die getrockneten Blüten und Beerenextrakte kommen zur Anwendung.