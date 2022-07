Begleiterscheinung des Sommers : Zehn Tipps bei Sonnenbrand

Düsseldorf Endlich ist der Sommer da und wir freuen uns, wieder Sonne zu tanken. Doch je nach Hauttyp kann schon nach 20 Minuten die ungeschützte Haut Schaden nehmen. Allerdings merken wir das erst etwa sechs Stunden später, wenn die Haut rot und schmerzhaft ist. Wir geben zehn Tipps bei Sonnenbrand.

Was hilft bei einem leichten Sonnenbrand

Möglicherweise ist das Gel der Aloe Vera zu mild. Dann lohnt es sich Kokosöl anzuwenden. Das Öl versorgt die Haut mit Nährstoffen und lindert ebenfalls die Entzündung. Gutes Kokosöl gibt es in jedem Bioladen zu kaufen. An warmen Sommertagen wird das Öl von alleine im Glas flüssig. Sonst reicht es, die weiße Substanz im Glas unter fließendes, heißes Wasser zu halten.

Wer es nicht mehr geschafft hat Pflegeprodukte einzukaufen, der sollte einfach mal einen Blick in den Kühlschrank werfen. Ein Topf Quark oder notfalls auch Joghurt, ist meistens noch zu finden. Die Milchprodukte können dann auf die schmerzhaft geröteten Stellen etwa ein Zentimeter dick aufgetragen werden. Die Kälte lindert die Symptome und die Feuchtigkeit in Joghurt und Quark mildert die Entzündung der Haut. Wichtig: Die weiße Masse sollte nach etwa zehn Minuten abgespült werden, rät Ökotest, da der Quark die Durchblutung zu stark anrege und die Haut nicht mehr angenehm kühlt.

Da die Sonneneinstrahlung dem Körper, aber auch der Haut sehr viel Wasser entzieht, sollte in den nächsten Stunden und am besten Tagen sehr viel getrunken werden, um die Speicher wieder aufzufüllen. Das hilft der Haut auch dabei ihre heilende Prozesse durchzuführen. Zudem können mit viel Wasser auch die Anfänge eines Sonnenstichs abgewehrt werden.

Auch wenn man sich nach einem langen Tag in der Sonne besonders auf eine Dusche freut, heißes Wasser sorgt bei einem Sonnenbrand nur für zusätzliche Beschwerden. Dennoch sollten etwa Reste von Sonnencreme abgewaschen werden, damit die Haut entlastet wird. Es empfiehlt sich deshalb nur lauwarmes Wasser zu benutzen, und die Wasserstärke entweder über den Regler oder den Duschkopf mild einzustellen. Auf keinen Fall sollte lange geduscht werden. Tipp: Es hilft ein möglichst ph-neutrales Duschgel aus der Apotheke zu benutzen. Es greift die Haut nicht zusätzlich an.

Alles was die geschädigte Haut reizt, tut ihr nicht gut. Dazu gehört auch enge Kleidung, die die Haut reizt. Deshalb Kleidung aus hautfreundlichen, leichten Textilien wählen, die luftig und weit geschnitten ist. Dunkle Kleidung kann in diesem Fall besser sein als helle. „Der Körper kühlt, indem er Wärme abstrahlt. Sie wird auf die Haut zurückgeworfen, wenn man helle Kleidung trägt“, sagt Physiker Stienkemeier. Dunkle lockere Kleidung kann also hier von Vorteil sein. Anders sieht es bei eng anliegenden dunklen Klamotten aus. „Sie heizen sich in der Sonne stark auf und geben die Wärme direkt an die Haut ab“, so der Experte. Außerdem hänge viel von der Dicke des Stoffes ab.