Keine Erfrierung riskieren : Das macht die Haut im Winter geschmeidig

Karlsruhe. Der Winter stellt die Haut auf eine harte Probe. Wenn die Temperaturen sinken, reduziert die Haut ihre Fettproduktion. Der Wechsel zwischen trockener Heizungsluft, eisiger Kälte und womöglich noch frischem Wind reizt sie zusätzlich. Was wirklich dagegen hilft.

Der kältestrapazierten Haut fehlt es häufig an Feuchtigkeit. Mit dem Griff zum Cremetöpfchen mit einer Feuchtigkeitscreme ist aber dann keinem gedient. Die nämlich kann der Haut im schlimmsten Falle sogar schaden und bei langen Spaziergängen oder Radfahrten an der eiskalten Luft zu Erfrierungen der oberen Hautschichten führen. Darum ist es auch bei einer normalen, nicht pflegeintensiven Haut wichtig, im Winter die Pflege richtig anzupassen. "Unser größtes Organ benötigt Fett in Kombination mit Feuchtigkeit", erklärt Dr. Christina Ili, Dermatologin aus Karlsruhe. Sehr feuchtigkeitshaltige Lotionen sind dann für die Pflege nicht geeignet, sondern Cremes, bei denen der Fettanteil überwiegt.