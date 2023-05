Was für ein Hauttyp sind Sie?

Hauttyp IV

Dieser Hauttyp ist an bräunlicher oder olivfarbener Haut zu erkennen. Die Haut ist auch in ungebräuntem Zustand so gefärbt. Meistens haben diese Menschen braune Augen und dunkles Haar. Sie haben keine Sommersprossen und bräunen unter UV-Licht schnell.

Der Eigenschutz der Haut hält maximal 30 Minuten.